Marvel Studios presentó este lunes 23 de noviembre el tráiler final de Avengers: Doomsday, con Steve Rogers nuevamente en el centro de la historia. El adelanto muestra a los 4 Fantásticos buscando su ayuda para enfrentar a Victor von Doom, interpretado por Robert Downey Jr.
Avengers: Doomsday lanzó su tráiler final con el regreso de Steve Rogers y los X-Men
Los 4 Fantásticos buscan al personaje de Chris Evans para enfrentar al Doctor Doom de Robert Downey Jr. En Argentina habrá funciones desde el 16 de diciembre.
El avance dura poco más de tres minutos y reúne a distintas generaciones de personajes: los Vengadores, los mutantes de las películas de X-Men y el equipo encabezado por Reed Richards. En Argentina habrá funciones desde el miércoles 16 de diciembre, con las entradas ya en preventa.
La vida de Steve Rogers después de Endgame
El tráiler retoma la historia de Steve después de Avengers: Endgame. En aquella película, el personaje viajó al pasado para devolver las Gemas del Infinito y decidió quedarse con Peggy Carter. Ya anciano, entregó su escudo a Sam Wilson.
Ahora, Chris Evans vuelve como un Rogers que cría a un hijo junto a Peggy, nuevamente interpretada por Hayley Atwell. Una conversación entre ambos plantea cuánto debe conocer el chico sobre su pasado: “¿Cómo va a saber quiénes somos si no se lo contamos?”.
La llegada de los 4 Fantásticos altera esa vida familiar. Reed Richards, interpretado por Pedro Pascal, necesita la colaboración de Steve ante un enemigo conocido de su equipo. Lo acompañan la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Mole.
Downey Jr., detrás de la máscara de Doom
Después de interpretar durante más de una década a Tony Stark, Downey Jr. regresa al universo cinematográfico de Marvel en otro papel. Esta vez encarna al Doctor Doom, el monarca de Latveria que combina tecnología y hechicería.
En el adelanto, su voz acusa a los héroes de vivir vidas robadas y les exige que las devuelvan. Steve también se refiere a las consecuencias de las decisiones que tomaron para salvar al mundo, aunque el tráiler deja abierta la relación entre esas acciones y el reclamo del villano.
Anthony y Joe Russo, responsables de Avengers: Infinity War y Endgame, vuelven a dirigir esta entrega. La película también incluye a Anthony Mackie como Sam Wilson, el actual Capitán América.
Cíclope reúne a los mutantes
El avance muestra a Thor intentando ordenar a sus nuevos aliados antes de la batalla. El personaje de Chris Hemsworth les pide que posterguen sus disputas, mientras Cíclope convoca a su equipo con una frase de los cómics: “A mí, mis X-Men”.
James Marsden vuelve a interpretar al mutante, un papel que asumió por primera vez en el cine en 2000, y aparece con el traje de las historietas. También regresan Patrick Stewart como el profesor Xavier e Ian McKellen como Magneto.
El último plano del tráiler reúne a Steve Rogers y Thor. Doomsday será la quinta película de los Vengadores y su historia tendrá continuidad en Avengers: Secret Wars.