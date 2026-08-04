El mundo de la música despidió con profunda emoción al artista irlandés Glen Hansard, cuyo funeral reunió en Dublín a algunas de las figuras más influyentes del rock y la canción contemporánea.
Bono y Eddie Vedder despidieron a Glen Hansard con una emotiva actuación en su funeral en Dublín
Los vocalistas de U2 y Pear Jam protagonizaron uno de los momentos más emotivos del funeral de Glen Hansard en Dublín. Figuras de la música internacional rindieron homenaje al artista irlandés ganador del Oscar.
Entre los homenajes más conmovedores estuvieron los protagonizados por Bono, líder de U2, y Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, quienes participaron activamente de la ceremonia religiosa celebrada en la catedral de San Patricio.
Hansard, de 56 años y ganador del premio Oscar a la Mejor Canción Original por Once, falleció la semana pasada en un accidente de motocicleta en la capital irlandesa. Su inesperada muerte generó una ola de conmoción en la industria musical y provocó mensajes de despedida de artistas como Ed Sheeran y Bruce Springsteen.
Bono emocionó con una versión de "Beautiful Day"
Uno de los momentos más recordados del funeral fue el homenaje encabezado por Bono. El cantante de U2 recitó parte de la letra de "Beautiful Day" y luego comenzó a interpretarla, invitando a todos los presentes a sumarse al canto.
La emotiva versión ganó aún más fuerza cuando The Edge, guitarrista de U2, se acercó al micrófono para acompañar a su histórico compañero de banda, generando uno de los instantes más emotivos de la ceremonia.
Además de Bono y The Edge, otros músicos como Damien Dempsey, Lisa O'Neill y Liam Ó Maonlaí también ofrecieron interpretaciones musicales en memoria del compositor irlandés.
Eddie Vedder interpretó una de las canciones más emblemáticas de Hansard
Otro de los homenajes que conmovió a los asistentes fue el protagonizado por Eddie Vedder, quien subió al escenario junto a Markéta Irglová, expareja artística y sentimental de Hansard, con quien había obtenido el Oscar por la canción "Falling Slowly" de la película Once.
Ambos interpretaron "The Song of Good Hope", una de las composiciones más representativas de Hansard, en una actuación cargada de emoción que fue recibida con profundo silencio y respeto por familiares, amigos y colegas del músico.
La ceremonia también contó con la presencia de Hozier, Steve Coogan, Imelda May, Paddy Casey, Declan O'Rourke y Angeline Ball, entre otras personalidades del ámbito cultural irlandés.
Una despedida a la altura de un referente de la música irlandesa
La viuda del artista, la poeta finlandesa Maire Saaritsa, brindó uno de los discursos más emotivos del funeral al recordar la vida compartida junto a Hansard y mencionar al hijo de ambos, Christy, de apenas tres años.
Al finalizar el servicio religioso, el féretro abandonó la catedral mientras los presentes entonaban una versión colectiva de "Forever Young", de Bob Dylan, cerrando una despedida marcada por la música, el afecto y el legado artístico de uno de los compositores más influyentes de Irlanda.
El legado de Glen Hansard
La carrera de Glen Hansard estuvo estrechamente ligada a la música durante más de tres décadas. Alcanzó reconocimiento internacional como líder de The Frames, además de protagonizar la película The Commitments y consolidar una destacada trayectoria como solista.
Su mayor éxito internacional llegó en 2008, cuando obtuvo el Oscar junto a Markéta Irglová por "Falling Slowly", incluida en la banda sonora de Once. También integró el proyecto The Swell Season, publicó cinco discos solistas y fue ampliamente reconocido por su compromiso con causas solidarias, especialmente en iniciativas destinadas a ayudar a personas en situación de calle en Irlanda.