Descubrieron un musical inconcluso de David Bowie en su oficina cerrada con llave
Las notas fueron encontradas tal como el músico las había dejado, clavadas en las paredes de su estudio de Nueva York Los fans y los académicos podrán verlas cuando se inaugure el Centro David Bowie en el V&A East Storehouse de Hackney Wick, el 13 de septiembre.
Las notas muestran la fascinación de Bowie por el arte en el Londres del siglo XVIII.
Cuando David Bowie murió en 2016, su regalo de despedida fue un último álbum, Blackstar , marcado por su diagnóstico de cáncer y la aceptación de la mortalidad. Pero en sus últimos meses, también había iniciado otro proyecto, descrito en sus notas como un "musical del siglo XVIII".
Llamado The Spectator, su existencia era desconocida incluso para sus colaboradores más cercanos, hasta que se descubrieron las notas encerradas en su estudio en 2016. Ahora, fueron donadas al Museo V&A, junto con el resto del archivo de Bowie.
Bowie hizo docenas de notas adhesivas con ideas para su musical.
Las notas muestran la fascinación de Bowie por el desarrollo del arte y la sátira en el Londres del siglo XVIII, junto con historias de bandas criminales y el famoso ladrón "Honest" Jack Sheppard.
Si se hubiera completado, el musical habría hecho realidad una de las ambiciones de toda la vida de Bowie. "Desde el principio, realmente quise escribir para teatro", le dijo a John Wilson de BBC Radio 4 en 2002. “Supongo que podría haber escrito para teatro en mi sala de estar, pero creo que la intención siempre fue llegar a un público bastante grande”, había dicho entonces.
Bowie hizo docenas de notas adhesivas con ideas para su musical, que podían moverse para crear una estructura. Las notas de Bowie para The Spectator fueron encontradas tal como las había dejado, clavadas en las paredes y guardadas en su oficina de Nueva York.
La habitación estaba siempre cerrada con llave (sólo Bowie y su asistente personal) por lo que no los molestaron hasta que los archivistas comenzaron a catalogar sus pertenencias.
Los fans y los académicos podrán verlas cuando se inaugure el Centro David Bowie en el V&A East Storehouse de Hackney Wick el 13 de septiembre. "Incluso tenemos el escritorio [donde trabajaba] en el Storehouse", dice Madeleine Haddon, la curadora principal de la colección.
Las notas manuscritas del músico se pusieron a disposición del público para su estudio, junto con otros 90.000 objetos, en el East Storehouse del Museo V&A de Londres. Un cuaderno entero está dedicado a The Spectator, una publicación diaria que publicó 555 números entre 1711 y 1712 en la que se comentaban las costumbres y modas de la sociedad londinense.
Escribiendo con bolígrafo negro, Bowie resumió varios de los ensayos clave de la publicación, calificándolos del 1 al 10.
La cpermitirá a los fans ver artículos como esta lista de canciones escrita a mano en 1976.
Le gustaba especialmente un cuento moral sobre dos hermanas: una hermosa pero "vanidosa y severa", que perdió a un pretendiente ante su hermano menor, sencillo pero más agradable. Al otorgarle un ocho sobre diez, Bowie comentó: "podría ser una buena subtrama".
Bowie copió citas y resumió artículos de The Spectator, un periódico diario que circuló en Londres a principios del siglo XVIII. También le divirtió un informe sobre un tal señor Clinch, de Barnet, que podía imitar los sonidos de caballos, perros, una anciana y un fagot, "todo con su propia voz natural, con la mayor perfección".
El profesor Bob Harris, historiador y especialista en el siglo XVIII de la Universidad de Oxford, dice que puede entender por qué ese período llamó la atención de Bowie. "Londres, en esa etapa, era una ciudad emocionante, vibrante y diversa", afirma.
"Era la ciudad más grande de Europa occidental, con una población de más de medio millón de habitantes, y contaba con una prensa escrita vibrante que comentaba constantemente las modas y las locuras de la época".
Una fascinación por el Londres del siglo XVIII
Bowie estaba particularmente fascinado por el crimen y el castigo. En una nota, imaginó las consecuencias de un ahorcamiento público, con "cirujanos peleándose por los cadáveres".
También consideró convertir a Jack Sheppard, un ladrón de poca monta que se había ganado el cariño del público, en uno de los personajes principales. También menciona al "general cazador de ladrones" Jonathan Wild, un justiciero responsable del arresto y ejecución de Sheppard.
Otro posible punto de la trama involucraba a una "figura central" del musical siendo atacada por una pandilla notoria conocida como los Mohocks.
"El fenómeno Mohock surgió en 1712 y se convirtió en un frenesí mediático", afirma el profesor Harris.
"Se trataba básicamente de hombres jóvenes de alto estatus social que se emborrachaban por la noche y luego atacaban a gente en las calles de Londres, a menudo mujeres, a veces Watchmen de edad avanzada.
"Londres generó tantas yuxtaposiciones diferentes. Yuxtaposiciones entre lo alto y lo bajo, entre lo virtuoso y lo criminal, y estas cosas existían codo con codo. "Creo que contenía muchas cosas que cautivaban a sus contemporáneos, pero también, claramente, que el propio Bowie encontraba fascinantes".
Bowie escribió varias canciones sobre Londres, entre ellas I Dig Everything y The London Boys, pero todas se basaban en observaciones contemporáneas, lo que convierte a The Spectator en una especie de desviación.
En un nivel más amplio, Bowie construyó una cronología de principios del siglo XVIII, analizando a pintores como Joshua Reynolds y William Hogarth, y la creación de la Real Academia.
"Le interesaba el desarrollo de los musicales en Londres durante ese período y cómo se utilizaban para la sátira política, en particular contra el gobierno de Robert Walpole", explica Haddon. Parece que estaba pensando: "¿Cuál es el papel de los artistas en este período? ¿Cómo crean los artistas una especie de comentario satírico?"
“Se especula que el músico estaba trazando paralelismos entre la Ilustración y la época moderna. Es interesante pensar que Bowie estaba trabajando en esto en Estados Unidos en 2015, con la situación política que se vivía allí. ¿Pensaba en eso: en el poder de las formas de arte para generar cambios en nuestro propio momento político?”, pregunta.
Una colección fabulosa
La Colección Bowie también permitirá a los fans ver artículos como esta lista de canciones escrita a mano para la gira de apoyo al álbum de Bowie de 1976, Station To Station.
El archivo del músico, que cuenta con unos 90.000 objetos, mantendrá a los investigadores ocupados durante años. Se exhibirán alrededor de 200 artículos en el centro, pero los visitantes pueden reservar una cita para ver cualquier parte de la colección en persona, desde vestuario escénico hasta letras escritas a mano, completando un formulario en línea.
"Estoy muy emocionado de ver el impacto que esto tendrá en la próxima generación de músicos, artistas, diseñadores y creadores de todo tipo", dice Haddon. "Si piensas en cómo muchos jóvenes hoy en día no quieren ser definidos por un género singular, Bowie realmente fue un pionero en eso.
“Espero que la gente comprenda la magnitud del impacto que tuvo en la cultura popular, pero también espero que se sientan motivados a reflexionar sobre las herramientas y los procesos que Bowie utilizó para aplicarlos a su propia creatividad”, concluye.
Con información de BBC
