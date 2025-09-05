The Spectator

Descubrieron un musical inconcluso de David Bowie en su oficina cerrada con llave

Las notas fueron encontradas tal como el músico las había dejado, clavadas en las paredes de su estudio de Nueva York Los fans y los académicos podrán verlas cuando se inaugure el Centro David Bowie en el V&A East Storehouse de Hackney Wick, el 13 de septiembre.