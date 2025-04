Participantes de" Love Is Blind"

Camila Pittaluga acusó a Ezequiel Ingrassia de abuso sexual

Camila Pittaluga, ex participante del reality “Love is Blind Argentina”, denunció penalmente a su ex pareja y también concursante, Ezequiel Ingrassia, por abuso sexual con acceso carnal. La presentación judicial, radicada en noviembre de 2024, se hizo pública esta semana y reavivó la polémica en torno al entorno del programa. El acusado negó los hechos y contraatacó con una demanda por denuncia falsa.