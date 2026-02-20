Video

Cande Tinelli comenzó a borrar el tatuaje de Hello Kitty que tiene en su cara: así es el tratamiento

La hija de Marcelo Tinelli volvió a ser tendencia en redes sociales al publicar imágenes y videos del procedimiento médico al que se está sometiendo para borrar el diseño que tenía cerca del ojo. El dibujo del personaje japonés se había convertido en uno de los símbolos más reconocibles de su estilo personal.