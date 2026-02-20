Cande Tinelli comenzó a borrar el tatuaje de Hello Kitty que tiene en su cara: así es el tratamiento
La hija de Marcelo Tinelli volvió a ser tendencia en redes sociales al publicar imágenes y videos del procedimiento médico al que se está sometiendo para borrar el diseño que tenía cerca del ojo. El dibujo del personaje japonés se había convertido en uno de los símbolos más reconocibles de su estilo personal.
Cande Tinelli sorprendió a sus seguidores al revelar que inició el proceso para eliminar el tatuaje de Hello Kitty que llevaba en el rostro. La influencer compartió imágenes del tratamiento estético que realiza con tecnología láser y explicó por qué decidió modificar uno de los diseños más llamativos de su cuerpo.
Según mostró en sus historias de Instagram, el tratamiento consiste en sesiones con láser especializado para eliminar pigmentos de la piel. En los registros se la ve con el área enrojecida y con cremas calmantes aplicadas por profesionales.
El procedimiento y sus efectos
El proceso de eliminación de tatuajes faciales no es inmediato. Requiere varias sesiones y cuidados posteriores para evitar infecciones o marcas permanentes.
La forma más segura y efectiva de borrar un tatuaje es mediante eliminación láser (técnicas como Q-Switched o picosegundos), que fragmenta la tinta para que el sistema inmunológico la elimine. El proceso requiere entre 6 y 8 sesiones promedio, dependiendo del color y tamaño.
Según detallan varios establecimientos especializados estos son los puntos clave del borrado láser:
Funcionamiento: El láser penetra la piel y fragmenta las moléculas de tinta en partículas más pequeñas que el cuerpo elimina.
Dolor: Se siente similar a un latigazo de liga, por lo que se utiliza crema anestésica o anestesia local.
Colores y Tinta: El negro es el más fácil de eliminar, mientras que colores claros (verde, azul) pueden ser más difíciles.
Sesiones: Son necesarias múltiples sesiones, a menudo espaciadas por meses, para permitir la regeneración de la piel.
Cuidados posteriores: Se debe evitar el sol, usar cremas regeneradoras y aplicar frío para reducir la inflamación.
En su publicación, Cande detalló que el procedimiento es doloroso, pero necesario para lograr el resultado buscado.
“Chau Kitty”, escribió en una de las imágenes, dando a entender que la decisión está tomada y que continuará con las sesiones hasta borrar completamente el diseño.
Cande Tinelli y su pasión por los tatuajes
Un cambio de imagen que marca etapa
El tatuaje de Hello Kitty había generado debate desde su aparición, ya que se trataba de un dibujo visible en el rostro. Ahora, la influencer parece apostar a una imagen más sobria y alineada con una nueva etapa personal.
No es la primera vez que Cande Tinelli modifica su estética corporal: a lo largo de los años se realizó múltiples tatuajes, piercings y cambios de look que acompañaron distintos momentos de su vida.
Tiempo atrás, la influencer había reflexionado sobre el significado de sus tatuajes con una frase que resonó entre sus seguidores: “Sin ellos no sería yo. Son recuerdos, arte, momentos que viví, son lo que siento y amo”. Por eso, la determinación de borrar uno tan visible puede leerse como una señal de transformación personal o de inicio de una nueva etapa.
Repercusión en redes
La publicación tuvo una fuerte repercusión entre sus seguidores, que se dividieron entre quienes celebraron la decisión y quienes lamentaron la despedida de uno de sus tatuajes más icónicos. El posteo volvió a ubicarla en el centro de la conversación digital.
El inicio del borrado del tatuaje de Hello Kitty marca un nuevo capítulo en la imagen pública de Cande Tinelli, quien una vez más expone sus decisiones personales ante millones de seguidores y reafirma su vínculo con la estética como forma de expresión.