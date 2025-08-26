Celeste Cid organizó una cena familiar y casi provoca un incendio

Celeste Cid quiso sorprender a los padres de su novio, Santiago Korovsky, con una cena preparada por ella misma en su casa. La actriz, que en los últimos meses se animó a tomar clases de cocina, decidió homenajear a sus suegros con platos caseros. Sin embargo, la velada no salió exactamente como lo había planeado.
El momento fue registrado por su hijo, André Horvilleur, quien grabó entre risas el instante en que la actriz cocinaba mientras Korovsky corría a apagar unas llamas inesperadas en la sartén. Lejos de tomarse la situación con enojo, Cid compartió el video en sus redes sociales con mucho humor.
“Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novioa comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”, escribió junto a las imágenes. Entre divertida y resignada, agregó: “Puede fallar”. Y más tarde bromeó: “La receta no incluía el flambeado”.
La relación
La pareja atraviesa un gran momento. Cid y Korovsky comenzaron su romance a mediados de 2024 y desde entonces no se separaron. Aunque ambos prefieren mantener un perfil bajo, cada aparición pública genera interés.
En sus entrevistas, el humorista suele mostrarse incómodo cuando le preguntan por su vida amorosa, pero esta vez fue la actriz quien sorprendió con una declaración inesperada sobre él. En un ping pong de preguntas, la consultaron por un posteo de Instagram en el que Korovsky había bromeado sobre el noviazgo. Fiel a su estilo, Cid respondió con picardía: “Yo estoy robando con mi pareja actual”.
Celeste Cid y Santiago Korovsky están en pareja desde mediados de 2024.
Con una sonrisa, remató la idea: “Ese chico es todo lo que está bien”. La actriz repitió así el chiste con el que el creador de División Palermo había oficializado la relación meses atrás.
El posteo que confirmó el romance
Las primeras versiones sobre la relación entre los artistas comenzaron a circular a fines de 2024, cuando fueron vistos juntos en un evento. Sin embargo, la confirmación llegó recién el 19 de enero de este año, durante el cumpleaños de la exprotagonista de Las Estrellas.
En esa ocasión, Korovsky publicó una foto divertida junto a Cid y escribió que su noviazgo era “el segundo robo del siglo”, en alusión al famoso asalto al Banco Río de Acassuso ocurrido en 2006. Desde entonces, los dos comparten momentos en redes sociales, siempre con un toque de humor.
La relación se mantiene pública pese a intentar un perfil bajo.
La actriz no dudó en definir a su pareja como alguien especial y lo hizo con palabras que reflejan su complicidad: “Es todo lo que está bien”. Con esa frase, dejó en claro que el humor sigue siendo un sello distintivo en la relación.
Y, fiel a su estilo, cerró la entrevista con ironía: “Es lo único que voy a decir y me retiro del móvil”, dijo mientras simulaba abandonar el lugar. Entre bromas, Cid y Korovsky confirman que la complicidad y la risa son parte esencial de su vínculo.
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
