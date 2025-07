Divorcio complicado

“No me dio nada”: la lucha de Adriana Aguirre contra Ricardo García por los bienes gananciales

La ex vedette contó que está separada desde hace años de su ex pareja, pero que aún no firmaron los papeles por un conflicto económico. Además, contó que en 2019 García conoció a “otra” mujer y aprovechó su experiencia para hablar de la China Suárez: “La amante es también responsable de la ruptura”.