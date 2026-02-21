Netflix publicó la entrevista final de Eric Dane post mortem

Luego de conocerse el fallecimiento del actor Eric Dane, recordado a nivel mundial por su papel del Dr. Mark Sloan en Grey's Anatomy, la plataforma Netflix lanzó una entrevista exclusiva grabada antes de su muerte. El material forma parte de una producción documental que rescata testimonios finales de figuras públicas en momentos decisivos de sus vidas.
La conversación integra la serie documental Famous Last Words, que ya se encuentra disponible en Estados Unidos, aunque su llegada a otros países todavía no tiene fecha confirmada. Según informó la plataforma, Dane accedió a la grabación con una condición clara: que el contenido solo se difundiera después de su fallecimiento.
Eric Dane grabó una entrevista previo a su muerte.
El anuncio se realizó a través de una publicación oficial en X, donde Netflix explicó: “Antes de su muerte, Eric Dane concedió una entrevista con el entendimiento de que solo sería compartida con el mundo después de su fallecimiento”.
Salud,adiccionesyamor
La entrevista fue grabada en noviembre de 2025 y aborda distintos aspectos personales del actor. Dane reflexiona sobre su diagnóstico de ELA, su proceso de recuperación frente a las adicciones y su vínculo con Rebecca Gayheart, una relación que marcó profundamente su vida.
Eric Dane deja un mensaje de fortaleza y dignidad en documental de Netflix.
En ese tramo del diálogo, el actor expresa: “Nunca, para cuando alguien vea esto, me habré enamorado de otra mujer tan profundamente como me enamoré de Rebecca”, una frase que resume el peso emocional que tuvo ese vínculo en su historia personal.
Elmensajefinal
Uno de los momentos más conmovedores del episodio está dedicado a sus hijas, Billie y Georgia. Dane utiliza la entrevista para dejarles un mensaje póstumo cargado de emoción y enseñanzas. “Lo intenté. A veces tropecé, pero lo intenté. En general, nos lo pasamos genial”, afirma al comenzar su despedida.
“I hope I've demonstrated that you can face anything, you can face the end of your days, you can face hell with dignity. Fight, girls, and hold your heads high. Billie and Georgia, you are my heart, you are my everything. Goodnight. I love you.
Luego, comparte aprendizajes que la enfermedad le dejó y que espera transmitirles: “El presente es todo lo que tienes. Atesóralo. Aprecia cada momento”. También las anima a encontrar una pasión que les dé sentido a sus vidas y a sostenerse en la resiliencia frente a las dificultades.
Sobre el final, el actor deja una de las frases más íntimas del testimonio: “Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo poco a poco, pero nunca me arrebatará el espíritu”. Y concluye con una despedida directa: “Billie y Georgia, son mi corazón. Son mi todo. Buenas noches. Las amo. Estas son mis últimas palabras”.