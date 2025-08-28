Aseguran que Esmeralda Mitre remata bienes familiares por deudas millonarias

La disputa mediática entre Yanina Latorre y Esmeralda Mitre sumó un nuevo capítulo. En su programa SQP (Sálvese Quien Pueda), la conductora aseguró que la heredera atraviesa un difícil momento económico y que estaría desprendiéndose de objetos de valor para afrontar sus deudas.
Latorre recordó que Mitre mantiene una millonaria deuda en concepto de expensas de su edificio, que alcanzaría los 17 millones de pesos. En ese contexto, reveló que la actriz concurre de manera frecuente a una reconocida casa de remates, donde habría dejado en venta varias piezas.
Subastas y obras de arte
Según los detalles que se difundieron en el ciclo televisivo, Mitre presentó dos lotes con el fin de obtener liquidez. El primero corresponde a una obra del pintor Nicolás García Uriburu, tasada en 4.500 dólares. La pieza tendría un valor especial por su procedencia familiar, aunque Latorre especuló sobre si se trataba de una adquisición personal o una herencia de su madre.
"Debe 17 palos de expensas”, explicó Yanina.
El segundo lote, que generó mayor sorpresa, consiste en un retrato del artista Ernesto Valls. Se trata de una pintura en la que aparecen su padre y su abuela, una obra de carácter íntimo y con fuerte carga emocional. La difusión de estas ventas dejó en evidencia el complejo panorama financiero que enfrenta la actriz, quien incluso debió desprenderse de recuerdos personales.
Durante la emisión, se mostraron imágenes de Mitre ingresando al lugar de subastas, lo que reforzó la versión presentada por Latorre y sus compañeros de panel.
Un episodio en un restaurante
La exposición sobre la situación de Esmeralda Mitre no terminó allí. Al cierre del programa, Latorre relató otro episodio que habría ocurrido en un reconocido restaurante porteño. Según su testimonio, la actriz invitó a cenar a Bárbara Diez, ex esposa de Horacio Rodríguez Larreta, pero a la hora de abonar la cuenta no pudo hacerlo.
Latorre sorprendió a todos al revelar la difícil situación que está atravesando la actriz.
De acuerdo con la versión difundida, la tarjeta de crédito que presentó fue rechazada por falta de fondos. Para no quedar en evidencia, Mitre habría prometido regresar en una semana con el dinero. Además, habría dejado la tarjeta en el local como garantía y asegurado que su empleada doméstica se acercaría más tarde a cubrir el gasto
La actriz, que durante años cultivó una imagen de opulencia vinculada a su apellido y a su trayectoria en las artes escénicas, aparece ahora enfrentando un escenario muy distinto, marcado por deudas, ventas de bienes y episodios que alimentan la polémica.
