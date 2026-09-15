Guadalupe Bargiela es una de las hermanas de Eva Bargiela, pero su exposición pública tiene un recorrido diferente al de la modelo. Mientras Eva desarrolló su carrera principalmente en el mundo de la moda, la televisión y las redes sociales, Guadalupe fue construyendo otro camino, ligado al estudio del Derecho, la participación política y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.
Quién es Guadalupe Bargiela, la hermana de Eva que volvió a ser noticia por su historia personal
La hermana de la modelo Eva Bargiela construyó un perfil público alejado de los medios de espectáculos. Es estudiante de Abogacía y participa en espacios vinculados con los derechos de las personas con discapacidad.
En sus propias redes sociales se presenta como estudiante de Abogacía y utiliza ese espacio para compartir actividades, reclamos y experiencias vinculadas con su militancia.
La historia familiar también aparece en las publicaciones de Guadalupe. En enero de 2025 compartió una fotografía junto a su mamá y sus hermanas, entre ellas Eva, y escribió un texto personal sobre su familia. Ese registro permite confirmar directamente el vínculo entre ambas, sin necesidad de recurrir a versiones de terceros.
Guadalupe Bargiela, una vida vinculada con los derechos de las personas con discapacidad
Uno de los aspectos centrales de la vida pública de Guadalupe es su participación en espacios relacionados con la discapacidad. Su nombre aparece en registros oficiales de la Cámara de Diputados de la Nación, donde fue identificada como referente vinculada con los derechos humanos de las personas con discapacidad.
En septiembre de 2024 participó como expositora en una reunión parlamentaria en la que se abordaron los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión en el mercado laboral.
También figura en documentación de la Cámara como integrante de espacios relacionados con organizaciones de personas ciegas. En una reunión de comisión registrada oficialmente, aparece mencionada como representante de Orgullo Disca. Estos antecedentes permiten ubicar su actividad pública más allá de la relación familiar con Eva Bargiela.
Su participación tampoco quedó limitada al ámbito parlamentario. En sus redes sociales publicó distintos registros de actividades vinculadas con la discapacidad. En mayo de 2026, por ejemplo, contó que había participado del cuarto Consejo Regional de Discapacidad, conocido como COREDIS. En esa publicación compartió imágenes del encuentro y dejó constancia de su participación.
Otro de los aspectos que aparece de manera reiterada en sus publicaciones es la defensa de la autonomía de las personas con discapacidad. Guadalupe utiliza sus redes para hablar de accesibilidad, participación social y de las dificultades que encuentran las personas con discapacidad en la vida cotidiana.
En una de sus publicaciones explicó, desde su propia experiencia, la importancia de contar con condiciones que permitan a una persona ciega desplazarse con mayor autonomía. Allí hizo referencia a elementos de accesibilidad urbana como las baldosas podotáctiles y las señales sonoras para cruzar las calles.
La relación con Eva Bargiela y el vínculo familiar
La relación entre Guadalupe y Eva no es un dato construido a partir de versiones periodísticas: también aparece en las propias publicaciones de Guadalupe.
En enero de 2025, Guadalupe compartió una fotografía familiar en la que aparecen su mamá y sus hermanas Mavi y Eva. El posteo estuvo acompañado por un texto personal, en el que recuperó parte de su historia familiar.
La exposición de ambas, sin embargo, se desarrolla en ámbitos muy diferentes. Eva Bargiela alcanzó notoriedad como modelo y personalidad televisiva, mientras que Guadalupe fue consolidando una presencia pública asociada principalmente con la discapacidad, la política y los derechos humanos.
Esa diferencia también ayuda a explicar por qué el nombre de Guadalupe comenzó a ser más conocido fuera de los círculos vinculados con la familia Bargiela. Su actividad pública tiene una agenda propia y está relacionada con temas que exceden al mundo del espectáculo.
En sus redes, además, Guadalupe suele compartir fotografías y videos de movilizaciones, reuniones y actividades políticas. En mayo de 2026, por ejemplo, publicó un registro de una actividad en la que acompañó a jubilados y estudiantes. En otra publicación contó que había mantenido una reunión con un diputado nacional para intercambiar opiniones sobre distintos temas.
Su formación como estudiante de Abogacía
Otro dato que define el perfil público de Guadalupe es su formación académica. En su cuenta pública de Instagram se presenta como estudiante de Abogacía.
Ese dato también ayuda a comprender la manera en que participa en distintas discusiones públicas. En varias de sus publicaciones aborda cuestiones relacionadas con derechos, legislación, discapacidad y participación política.
La relación entre su formación y su militancia aparece, además, en registros de actividades parlamentarias. En 2025 participó de una reunión de la Cámara de Diputados en la que se trataron cuestiones relacionadas con derechos humanos, diversidad y discursos de odio. La documentación oficial del Congreso la incluye entre las personas que expusieron durante ese encuentro.
Su presencia en ese ámbito muestra que su exposición pública no depende solamente de su parentesco con una figura conocida de la televisión. Guadalupe fue construyendo un espacio propio a partir de su participación en organizaciones y actividades vinculadas con los derechos de las personas con discapacidad.
Una voz que utiliza las redes para hablar de discapacidad
Instagram es también una de las principales herramientas que Guadalupe utiliza para mostrar su actividad. Su cuenta pública reúne publicaciones personales, fotografías familiares y registros de su participación en actividades políticas y sociales. Allí se presenta como estudiante de Abogacía y comparte contenidos relacionados con su militancia.
En uno de sus mensajes recientes, por ejemplo, habló sobre su experiencia durante movilizaciones y explicó que no observa las manifestaciones solamente desde una perspectiva política, sino también desde las experiencias concretas de las personas que participan.
En otra publicación relató una situación cotidiana vinculada con su ceguera y explicó que tuvo que aclarar que no veía después de advertir que alguien la había señalado. El relato muestra uno de los aspectos de su vida que suele atravesar sus intervenciones públicas: cómo las barreras y los prejuicios pueden aparecer incluso en situaciones aparentemente comunes.
La discapacidad, de esta manera, no aparece en sus redes solamente como una característica personal. Es uno de los ejes desde los cuales Guadalupe construyó su participación pública.
De la familia Bargiela a una historia propia
El interés que genera Guadalupe está directamente relacionado con esa combinación de elementos: es hermana de una modelo conocida, pero desarrolló una trayectoria diferente, vinculada con la formación universitaria, la participación política y la defensa de derechos.
Los registros oficiales del Congreso muestran que su actividad en torno a la discapacidad tiene antecedentes concretos y que no se trata de una exposición reciente. Desde hace años participa de debates y encuentros vinculados con la inclusión, los derechos humanos y las condiciones de vida de las personas con discapacidad.
Sus propias publicaciones permiten, además, conocer una parte de su historia desde su propia voz. Allí aparecen su formación como estudiante de Abogacía, su participación en organizaciones y encuentros, su relación con su familia y su presencia en distintas movilizaciones.