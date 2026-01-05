“Me incomoda saber lo difícil que será”: Evangeline Lilly reveló que sufre daño cerebral
A través de las redes, la actriz y escritora canadiense conocida por su actuación en mega producciones como "Lost", “Ant Man” y "El Hobbit", confirmó el diagnóstico y relató de qué manera atraviesa este delicado proceso personal.
La actriz interpretó a Tauriel en la trilogía “El Hobbit”.
Desde su cuenta de Instagram, la intérprete compartió el contundente parte médico. “El veredicto está confirmado: sí, tengo daño cerebral por mi lesión cerebral traumática”, escribió.
Luego, profundizó en el impacto emocional del informe y en las dificultades que enfrenta a partir de esta realidad. “Me reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir estas deficiencias”, expresó con honestidad.
Capacidad cerebral “reducida”
En un video que acompañó la publicación, Evangeline Lilly amplió la información sobre los estudios de salud realizados.
La actriz también es The Wasp, “La Avispa” del UCM.
“Los resultados de las tomografías mostraron que casi todas las áreas de mi cerebro funcionan a una capacidad reducida”, explicó, y señaló que el cuadro podría estar vinculado a otros factores que aún se encuentran bajo evaluación.
En la misma grabación, la actriz también reflexionó sobre el impacto del diagnóstico en su día a día. “Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a tener un final de 2025 más tranquilo”, sostuvo, dando cuenta de un cambio forzado en su ritmo de vida.
Evangeline Lilly en una escena de “Lost”.
Según detalló, el accidente ocurrió varios meses atrás, cuando sufrió un desmayo y cayó de frente contra una roca, golpeándose el rostro. Recién con el avance del tiempo y nuevos controles médicos logró conocer el alcance real de las secuelas que dejó aquel episodio en Hawaii.
Apoyo en Hollywood
Tras el anuncio, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y buenos deseos. Seguidores y colegas de Hollywood se solidarizaron con la actriz.
Michelle Pfeiffer fue una de las primeras en manifestarse y le dedicó un mensaje cargado de afecto: “Sos una guerrera. Nada, ni siquiera esto, te vencerá, amiga mía”.