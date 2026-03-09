Preocupación por su salud

Floppy Tesouro recibió el alta tras 48 horas de internación: cuál fue el diagnóstico

La modelo fue internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de neuralgia del trigémino que le provocó intensos dolores. Tras 48 horas de observación médica, recibió el alta y llevó tranquilidad al contar que continuará la recuperación en su casa.