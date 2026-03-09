Floppy Tesouro recibió el alta tras 48 horas de internación: cuál fue el diagnóstico
La modelo fue internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi por un cuadro de neuralgia del trigémino que le provocó intensos dolores. Tras 48 horas de observación médica, recibió el alta y llevó tranquilidad al contar que continuará la recuperación en su casa.
La salud de Floppy Tesouro generó preocupación en las últimas horas luego de que se conociera que debió ser internada de urgencia en el Sanatorio Otamendi. La noticia tomó fuerza después de que la propia modelo compartiera imágenes desde la clínica y relatara parte del difícil momento que le tocó atravesar.
Su testimonio despertó una rápida repercusión entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo, donde la novedad causó sorpresa por tratarse de una situación delicada que la obligó a interrumpir por completo su rutina habitual.
El cuadro que la obligó a frenar
Según contó, el cuadro que motivó la internación fue una neuralgia del trigémino, una afección que le provocó intensos dolores y un fuerte malestar. De acuerdo con su relato, todo se habría desencadenado luego de una intervención odontológica con anestesia, tras la cual comenzó a experimentar complicaciones que se fueron agravando con el correr de las horas.
Primero sufrió una dificultad para abrir la boca y luego aparecieron dolores de cabeza de gran intensidad, lo que finalmente derivó en la decisión médica de dejarla en observación para controlar la evolución.
Durante los días de internación, Floppy fue compartiendo pequeños fragmentos de ese proceso y dejó en evidencia el acompañamiento de su entorno más cercano.
En ese contexto, tuvo un lugar especial la contención emocional de su hija Moorea, a quien mencionó con afecto en sus publicaciones, y también la presencia constante de su pareja, que estuvo a su lado durante el tratamiento. Ese sostén familiar resultó clave en un momento sensible, atravesado por la incertidumbre y el dolor físico.
Alta médica y recuperación en su casa
Con el paso de las horas, el panorama comenzó a ser más alentador. La evolución del cuadro fue favorable y, tras permanecer 48 horas internada, la modelo recibió el alta médica. Fue ella misma quien se encargó de comunicar la novedad, con un mensaje en el que transmitió alivio y agradecimiento.
Además de llevar tranquilidad, explicó que continuará la recuperación en su casa, donde deberá seguir con reposo y cuidados para terminar de superar este episodio.
La situación volvió a ubicar a Floppy Tesouro en el centro de la atención mediática, aunque esta vez por una razón muy distinta a su habitual exposición pública. El susto inicial dio paso al alivio a medida que trascendieron detalles de su mejoría y de su salida del sanatorio.
Ahora, la modelo inicia una nueva etapa enfocada en recuperarse por completo, acompañada por sus afectos y lejos del ritmo cotidiano que se vio obligada a frenar de manera abrupta por este problema de salud.