Sir Gary Oldman: el actor fue nombrado Caballero por el Príncipe William

Esta semana fue un poco distinta para el ganador del Oscar Gary Oldman. Si bien no le faltan premios ni reconocimientos por su extensa carrera, el famoso actor inglés sumó uno más a la lista: el título de Caballero que le dio el Príncipe William en el Castillo de Windsor por sus servicios al drama.
¿Qué dijo Sir Gary Oldman después de recibir el título de Caballero?
Tras la ceremonia, el recién nombrado Sir Gary Oldman contó que, al nombrarlo Caballero, el Príncipe William le dejó en claro que era un fan del actor.
El actor describió el nombramiento y la ceremonia como “muy emotiva”. Reuters.
La estrella de 67 años dijo que elPríncipe de Gales le comentó que mira Slow Horses, la serie de Apple TV+ nominada al Emmy, y que cada vez que lo ve en pantalla como el agente del MI5 Jackson Lamb solo quiere darle “un buen baño”. ¿Qué respondió Oldman? “Bueno, creo que me he arreglado bastante bien hoy”, según The Standard.
Emocionado
Además de esto, Sir Gary Oldman habló de la experiencia que vivió y describió el nombramiento y la ceremonia como “muy emotiva”.
“Creo que me siento muy honrado, muy humilde y halagado, en igual medida. No se compara con nada más. Es un evento único, eso es lo que es. Pensé que el Oscar era algo muy importante. Sin faltarle el respeto a la Academia, pero palidece en comparación con esto. Ha sido simplemente maravilloso”, comentó el actor.
Actor de actores
El título de Caballero para Gary Oldman viene de la mano de una carrera definida por una notable versatilidad. Después de todo, el ganador del Oscar pasó de interpretar a Drácula, Ludwig van Beethoven, Winston Churchill y Lee Harvey Oswald hasta al bajista de Sex Pistols, Sid Vicious, y Jean-Baptiste Emmanuel Zorg en El quinto elemento.
El actor interpretó a Drácula y otros grandes personajes en la pantalla grande.
También siguió ganando popularidad con sus memorables apariciones en la franquicia de Harry Potter, como Sirius Black, y la trilogía de Batman de Christopher Nolan, como Jim Gordon.
Pero actuar no es en lo único en lo que se destaca Sir Gary Oldman. La estrella también hizo su debut como director con la semiautobiográfica Nil By Mouth en 1997. Esta entrega recibió una gran aclamación de la crítica que le valió premios Bafta a la mejor película británica y al mejor guion original en 1998.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.