Miley Cyrus confirmó un especial por los 20 años de Hannah Montana: cómo será y qué mostrará

Veinte años después del debut en Disney Channel, el universo de Hannah Montana vuelve a escena con un especial aniversario que ya tiene fecha y plataforma: se estrenará el martes 24 de marzo de 2026.
Disney anunció que el especial por los 20 años de Hannah Montana llegará a Disney+ el 24 de marzo de 2026, con público en vivo, entrevista en profundidad y material inédito.
El programa será grabado con público en vivo y tendrá como eje una entrevista exclusiva a Miley Cyrus, guiada por Alex Cooper, figura detrás del podcast Call Her Daddy. La propuesta, según el anuncio oficial, busca repasar el nacimiento del personaje, el impacto cultural de la serie y el vínculo que mantuvo con sus fans.
La producción promete un tono de “mirada íntima” y, al mismo tiempo, un golpe de nostalgia: habrá material de archivo nunca visto y la reconstrucción de sets emblemáticos, como el living de la familia Stewart y el célebre “closet” de Hannah.
En el comunicado, Cyrus —presentada como “Disney Legend”— aseguró que Hannah Montana “siempre” va a ser parte de quién es, y planteó el especial como una forma de celebrar y agradecer a quienes la acompañaron durante dos décadas.
El lanzamiento no llega solo: Disney también activará dentro de Disney+ una “colección Hannah Montana” para revivir capítulos y películas, y sumará un stream “non-stop” con las cuatro temporadas, Hannah Montana: The Movie y el show Best of Both Worlds Concert en la previa del aniversario.
El anuncio se apoya en números y legado: Disney describe a la serie como un fenómeno global que marcó a una generación, influyó en música y moda y dejó una discografía con múltiples certificaciones; además, subraya que el catálogo acumula cientos de millones de horas vistas en la plataforma