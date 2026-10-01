Una entrevista que prometía girar alrededor de uno de los grandes mitos de la televisión terminó convertida en una discusión sobre el rostro de John Cusack. El actor de 60 años fue invitado a Happy Sad Confused, el podcast de Josh Horowitz, donde se habló de si alguna vez le ofrecieron interpretar a Walter White en Breaking Bad.
Irreconocible: tras años alejado de las pantallas, reapareció John Cusack
El actor de 60 años volvió a mostrarse en público después de un largo tiempo y su nueva apariencia fue duramente criticada en redes sociales.
Pero cuando el fragmento empezó a circular en Instagram, buena parte del público dejó de lado la anécdota de casting y se concentró en su transformación, con especulaciones sobre posibles cirugías estéticas.
En el video, el protagonista de Say Anything, Alta fidelidad y Con Air aparece sentado frente al conductor, con un buzo negro con cierre y un micrófono delante. Alcanzó con esos segundos para que muchos usuarios se pusieran a analizar cada detalle de su cara y a asegurar que tenía un "rostro nuevo". "¿Quién es ese?", preguntó uno.
Otro apuntó contra su peinado: "Ese laqueado en el pelo no engaña a nadie". Y hubo quien fue más lejos: "Como alguien de su generación, me hubiera encantado verlo envejecer de forma natural. Seguiría siendo lindísimo. Esta cara da escalofríos".
Otros comentarios le pusieron nombre a la sospecha. "John Cusack fue y es uno de mis actores favoritos. Se hizo un lifting. Envejecer en Hollywood no es fácil, pero ojalá sea reciente y se vaya asentando", escribió un seguidor sobre el cambio físico del actor. Las críticas, sin embargo, también despertaron una férrea defensa por parte de sus fans, que acusaron al resto de ensañarse sin necesidad.
"Estos comentarios son horribles. Dejen tranquilo a John. Es un actor fantástico y una persona maravillosa", se leyó en una de las respuestas. Otro usuario fue todavía más directo: "Dejen que el hombre envejezca. Que se vea como se le cante".
El rumor de Breaking Bad que lo persigue desde hace años
Entre tanto ruido por su transformación, algunos seguidores volvieron al tema original de la charla: la versión de que a John Cusack le habrían ofrecido ponerse en la piel de Walter White.
"Es totalmente irrelevante, porque la serie jamás habría sido el éxito que fue sin Cranston como protagonista", opinó uno. El rumor acompaña al actor desde hace tiempo, aunque él ya había negado haber recibido una propuesta para el papel. El personaje quedó finalmente en manos de Bryan Cranston, que interpretó al profesor de química convertido en capo narco durante las cinco temporadas del aclamado drama.
La aparición en el podcast llega después de que el actor explicara por qué decidió probar suerte en otro lenguaje artístico. En julio, durante la Comic-Con de San Diego, le contó a Variety que Momo, la novela gráfica que hizo junto al ilustrador Ignacio Noé, nació de las ganas de contar una historia sin ejecutivos que intervinieran en el proceso.
"Siempre pensé que las novelas gráficas eran lo más parecido al cine", señaló, y agregó que al armar las viñetas uno termina eligiendo planos, por lo que el formato resulta muy cinematográfico. Cusack escribió la historia antes de sumar a Noé para las ilustraciones y remarcó que nadie editó ni sus textos ni los dibujos, algo que le permitió desarrollar sus ideas sin tener que negociar cómo se iba a contar el relato.