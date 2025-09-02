Otra vez en el banquillo

La justicia francesa ordenó juzgar a Gérard Depardieu por violación

El actor está acusado de violar y agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould en agosto de 2018. El intérprete acumula una veintena de denuncias similares por abusos y agresiones de carácter sexual, aunque algunas fueron desechadas por prescripción de los presuntos hechos.