A 32 años del hecho

Muerte de Kurt Cobain: "La escena no cierra", la dura acusación de un exjefe policial

Un oficial retirado denunció anomalías en el manejo de la evidencia de 1994 y pidió tratar el expediente como un posible asesinato. La policía local respondió de inmediato y ratificó la conclusión histórica del departamento.

Kurt Cobain fue hallado muerto en su casa de Seattle en abril de 1994.
La muerte de Kurt Cobain volvió a quedar en el centro de la discusión pública a más de tres décadas del hecho. Un capitán retirado de la Policía de Seattle sostuvo que la investigación original fue “fallida” y que, a su criterio, debió haberse tratado como un posible homicidio.

Neil Low, exjefe policial que dice haber auditado el expediente en 2005, aseguró en una entrevista que “no compra” la hipótesis de suicidio y apuntó a inconsistencias en reportes, evidencias y documentación del caso, según reconstrucciones publicadas por medios internacionales.

Kurt Cobain fue hallado muerto en su casa de Seattle en abril de 1994.Kurt Cobain fue hallado muerto en su casa de Seattle en abril de 1994.

Qué sostiene y qué cuestiona del expediente

De acuerdo con su relato, Low mencionó supuestas anomalías en el patrón de sangre, el tipo de herida por escopeta y diferencias entre informes policiales y referencias de autopsia. También planteó dudas sobre el manejo inicial de la escena y la calidad del registro en los reportes.

Sus comentarios se suman a teorías alternativas que circulan desde hace años alrededor del líder de Nirvana, aunque el propio exoficial admitió que no integró el equipo que trabajó en 1994 y que su revisión fue posterior.

Kurt Cobain fue hallado muerto en su casa de Seattle en abril de 1994.La Policía de Seattle reiteró que mantiene la conclusión oficial de suicidio.

La postura oficial no cambió: “Murió por suicidio”

Consultada por estas nuevas afirmaciones, la Policía de Seattle reiteró que mantiene la conclusión histórica: Cobain “murió por suicidio” y esa sigue siendo la posición del departamento.

En la misma línea, el caso continúa oficialmente cerrado, pese a que cada tanto resurge en el debate público a partir de publicaciones, documentales y nuevos análisis independientes.

Qué se sabe del caso Cobain y por qué reaparece el debate

Cobain fue hallado muerto en su casa de Seattle el 8 de abril de 1994; los investigadores estimaron que el fallecimiento ocurrió alrededor del 5 de abril. La conclusión formal fue suicidio por herida de escopeta y se mencionó una nota encontrada en el lugar.

El impacto cultural del músico y el peso simbólico de su figura hicieron que el caso nunca dejara del todo la conversación global. Y cada nueva declaración con sello policial —aunque sea retrospectiva— vuelve a encender una historia que para las autoridades permanece cerrada.

Con información de Daily Mail

