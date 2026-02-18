A 32 años del hecho

Muerte de Kurt Cobain: "La escena no cierra", la dura acusación de un exjefe policial

Un oficial retirado denunció anomalías en el manejo de la evidencia de 1994 y pidió tratar el expediente como un posible asesinato. La policía local respondió de inmediato y ratificó la conclusión histórica del departamento.