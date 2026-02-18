Muerte de Kurt Cobain: "La escena no cierra", la dura acusación de un exjefe policial
Un oficial retirado denunció anomalías en el manejo de la evidencia de 1994 y pidió tratar el expediente como un posible asesinato. La policía local respondió de inmediato y ratificó la conclusión histórica del departamento.
Kurt Cobain fue hallado muerto en su casa de Seattle en abril de 1994.
La muerte de Kurt Cobain volvió a quedar en el centro de la discusión pública a más de tres décadas del hecho. Un capitán retirado de la Policía de Seattle sostuvo que la investigación original fue “fallida” y que, a su criterio, debió haberse tratado como un posible homicidio.
Neil Low, exjefe policial que dice haber auditado el expediente en 2005, aseguró en una entrevista que “no compra” la hipótesis de suicidio y apuntó a inconsistencias en reportes, evidencias y documentación del caso, según reconstrucciones publicadas por medios internacionales.
Qué sostiene y qué cuestiona del expediente
De acuerdo con su relato, Low mencionó supuestas anomalías en el patrón de sangre, el tipo de herida por escopeta y diferencias entre informes policiales y referencias de autopsia. También planteó dudas sobre el manejo inicial de la escena y la calidad del registro en los reportes.
Sus comentarios se suman a teorías alternativas que circulan desde hace años alrededor del líder de Nirvana, aunque el propio exoficial admitió que no integró el equipo que trabajó en 1994 y que su revisión fue posterior.
La Policía de Seattle reiteró que mantiene la conclusión oficial de suicidio.
La postura oficial no cambió: “Murió por suicidio”
Consultada por estas nuevas afirmaciones, la Policía de Seattle reiteró que mantiene la conclusión histórica: Cobain “murió por suicidio” y esa sigue siendo la posición del departamento.
En la misma línea, el caso continúa oficialmente cerrado, pese a que cada tanto resurge en el debate público a partir de publicaciones, documentales y nuevos análisis independientes.
Qué se sabe del caso Cobain y por qué reaparece el debate
Cobain fue hallado muerto en su casa de Seattle el 8 de abril de 1994; los investigadores estimaron que el fallecimiento ocurrió alrededor del 5 de abril. La conclusión formal fue suicidio por herida de escopeta y se mencionó una nota encontrada en el lugar.
El impacto cultural del músico y el peso simbólico de su figura hicieron que el caso nunca dejara del todo la conversación global. Y cada nueva declaración con sello policial —aunque sea retrospectiva— vuelve a encender una historia que para las autoridades permanece cerrada.