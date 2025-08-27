Internaron de urgencias a “La Chilindrina”: detalles del cuadro médico
La querida actriz María Antonieta de las Nieves, conocida como “La Chilindrina”, fue internada de urgencia el miércoles 20 de agosto por una crisis de ansiedad. Su familia desactivó rumores, asegurando que ya está estable y en su hogar.
María Antonieta de las Nieves, conocida como "La Chilindrina",
El miércoles 20 de agosto de 2025, María Antonieta de las Nieves —‘La Chilindrina’ en El Chavo del 8— fue internada en un hospital tras lo que familiares definieron como una crisis de ansiedad. Según fuentes cercanas, recibió medicación para “mantenerla tranquila” y aunque inicialmente reaccionó con agresividad, su estado fue estabilizado rápidamente
La noticia circuló mediante una amiga de la actriz, quien detalló: “Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos... Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación”
La filtración impulsó a la hija de la artista a emitir un parte informativo, desmintiendo versiones alarmistas.
Qué comunicó su familia
Verónica Fernández, hija de María Antonieta de las Nieves, informó que, si bien a su madre se le bajó un poco el sodio, “ya está bien” y “aquí está en la casa, está muy bien”
La aclaración aportó tranquilidad a quienes siguen a la emblemática intérprete de la vecindad.
‘La Chilindrina’ en El Chavo del 8
Repercusiones en redes
La internación generó desazón entre los fanáticos, que en tiempos recientes revivieron episodios de Chespirito: Sin querer queriendo, disponible en Max, donde aparece un breve cameo suyo
La actriz, de 78 años, sigue despertando cariño a través de esa presencia nostálgica.
Más allá de lo ocurrido, el año anterior María Antonieta ya había compartido una decisión íntima: expresó tener listo todo para “cuando me muera, que será dentro de 20 años”. Contó que eligió su ataúd —con figuras de la Virgen de Guadalupe— y planificó su posterior arreglo estético
Esa declaración, si bien sorprendente, subraya su actitud tranquila y previsora, una característica que conecta con la serenidad que hoy transmite su familia.
Apenas hace un mes la actriz volvió a estar en el centro de atención por declaraciones sobre su relación con Florinda Meza, excompañera en El Chavo del 8. Afirmó que nunca hubo vínculo afectivo con Meza, y recordó incidentes incómodos de giras, como uno ocurrido en Argentina, cuando ambas intentaron ingresar abrigos desde México y solo una de ellas fue delatada ante la aduana
