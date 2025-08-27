Preocupación

Internaron de urgencias a “La Chilindrina”: detalles del cuadro médico

La querida actriz María Antonieta de las Nieves, conocida como “La Chilindrina”, fue internada de urgencia el miércoles 20 de agosto por una crisis de ansiedad. Su familia desactivó rumores, asegurando que ya está estable y en su hogar.