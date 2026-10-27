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Su vida en tres capítulos

La docuserie sobre Matthew Perry ya está disponible en Netflix

“Dios, haz lo que quieras conmigo, pero hazme famoso”, dice uno de los archivos de entrevista del difunto actor de Friends en el tráiler del documental sobre su historia.

La serie recorre su infancia, su pasión por la actuación y su lucha contra las adicciones.La serie recorre su infancia, su pasión por la actuación y su lucha contra las adicciones.
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La plataforma de streaming Netflix estrenó este martes "El de Matthew Perry", una docuserie que relata la vida, obra, problemas con adicciones y trágica muerte del reconocido actor y estrella de Friends, Matthew Perry.

Tres capítulos

Se trata de una serie de tres capítulos, con la dirección de la ganadora del Emmy Mary Robertson y producción por Maxine Productions, parte de Sony Pictures Television. El estreno de la misma coincide con el día anterior a cumplirse el tercer aniversario de la muerte del actor.

Los tres episodios recorren su infancia, su pasión por la actuación y cómo aprendió a lidiar con la fama a corta edad, como también su batalla pública con las adicciones, el desbalance en su carrera actoral, su rehabilitación y recaídas. El último está enfocado en la lamentable tragedia que terminó con su fallecimiento a sus 54 años.

FILE PHOTO: Actor Matthew Perry arrives for 'The Circle' premiere at the Tribeca Film Festival in the Manhattan borough of New York, New York, U.S. April 26, 2017. REUTERS/Carlo Allegri/File PhotoEl actor murió de sobredosis a sus 54 años.

La historia está reconstruida mediante testimonios de sus seres cercanos, con fotos y archivos inéditos al público. La gran mayoría está narrada por la hermana de Matthew, Mia Perry Bowick --siendo la primera vez que habla ante las cámaras-- y de sus mejores amigos de toda la vida.

¿Cuándo murió Matthew Perry?

El reconocido actor de Friends fue encontrado sin vida en su mansión de Los Ángeles el pasado 28 de octubre de 2023, producto de los efectos agudos de la ketamina.

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De acuerdo con el informe policial, Matthew Perry sufrió una sobredosis del estupefaciente cuando estaba en el jacuzzi, lo que le provocó una pérdida de conciencia, por lo que terminó ahogándose accidentalmente.

FILE PHOTO: The cast of the American TV sitcom "Friends" Courteney Cox, Matt Le Blanc, Matthew Perry, David Schwimmer and Jennifer Aniston pose for pictures at Channel 4 Television Centre, in London, Britain March 25, 1998. Russell Boyce/REUTERS/File PhotoPerry junto a Courteney Cox, Matt Le Blanc, David Schwimmer y Jennifer Aniston, parte del elenco de Friends.

En abril de este año, una jueza federal estadounidense condenó a 15 años de prisión a la mujer que admitió haberle vendido al actor la ketamina que le causó la muerte en 2023.

Se trató de Jasveen Sangha, de 42 años, residente en Carolina del Norte y descripta por los fiscales como una traficante de alto nivel, conocida por sus clientes como la "Reina de la ketamina".

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