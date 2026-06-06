El recuerdo de Matthew Perry sigue tan vivo como el cariño de sus fanáticos, y una reciente subasta en Dallas, Texas, lo acaba de demostrar. En un emotivo y millonario evento celebrado este viernes 5 de junio, se remataron 127 artículos que pertenecían al inolvidable intérprete de Chandler Bing en "Friends".
El último deseo de Matthew Perry: subastaron sus bienes por una millonaria cifra para combatir las adicciones
Se remataron 127 objetos personales del protagonista de "Friends", incluyendo obras de Banksy y guiones históricos. Todo lo recaudado superó los 2,2 millones de dólares y financiará a su fundación.
La recaudación total superó los 2,2 millones de dólares, una cifra astronómica que tiene un fin noble: será destinada íntegramente a la Fundación Matthew Perry, la ONG creada tras su fallecimiento en 2023 para apoyar a personas que luchan contra las adicciones.
La subasta reflejó las múltiples facetas de un hombre que, detrás de las risas de la pantalla, era un apasionado coleccionista de arte urbano y un agradecido de la serie que le cambió la vida.
Joyas de Banksy: las estrellas de la noche
El gran impacto de la jornada lo dieron dos obras originales del enigmático artista callejero Banksy, las cuales formaban parte de la colección privada del actor.
- "Girl with Balloon" (Niña con globo): Fue la pieza más codiciada. La icónica imagen de la niña extendiendo su mano hacia un globo rojo con forma de corazón se vendió por un total de 1.183.648 dólares (incluyendo las comisiones de la casa Heritage Auctions).
- "Nola": La primera obra del artista que Perry adquirió. Muestra a una niña con un paraguas bajo una lluvia que cae desde el propio objeto protector. Esta serigrafía creada en 2008 en homenaje a Nueva Orleans tras el huracán Katrina se subastó por 118.364 dólares.
Joyas de colección para fanáticos de "Friends"
Como no podía ser de otra manera, la nostalgia por la mítica sitcom de los noventa estuvo a flor de piel. El segundo artículo más caro de todo el remate fue nada menos que el guion original de "The Last One", el episodio final de Friends emitido en 2004. El documento, cargado de historia televisiva y firmado por todo el elenco, superó los 93.000 dólares.
También se subastó el borrador piloto original de la serie, cuando todavía se titulaba "Six of One". En sus páginas se describía el show como: "Seis personas solteras en Nueva York; se trata de amigos y amantes, muebles de Ikea, cappuccino, malas citas y el Sr. Cara de Papa". Esa pieza histórica se fue por 53.000 dólares.
Un legado que trasciende la pantalla
La subasta también dejó ver la etapa previa de Perry a la actuación. Pocos recuerdan que de adolescente fue un tenista juvenil de alto nivel en Canadá, llegando a entrenar hasta diez horas por día. Un juego de cuatro de sus raquetas usadas (con las cuerdas rotas por el uso) se vendió por más de 6.000 dólares.
Matthew Perry falleció a los 54 años debido a un accidente relacionado con el consumo de ketamina (caso por el cual ya hay cinco personas condenadas, incluido su exasistente). Sin embargo, esta recaudación cumple con el deseo que él mismo dejó asentado en sus memorias:
"Cuando muera, no quiero que 'Friends' sea lo primero que se mencione. Quiero que ayudar a los demás sea lo primero". Hoy, gracias a sus tesoros más preciados, su última voluntad se está haciendo realidad.