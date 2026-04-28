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El millonario legado de "Friends": Lisa Kudrow reveló la impactante cifra que siguen cobrando los actores

A más de dos décadas del final de la sitcom más exitosa de la historia, la actriz que dio vida a Phoebe Buffay rompió el silencio y contó la suma que recibe cada protagonista anualmente.

La famosa serie de los 90 sigue generando ingresos millonarios para su elenco. REUTERS/Mike Blake/File PhotoLa famosa serie de los 90 sigue generando ingresos millonarios para su elenco. REUTERS/Mike Blake/File Photo
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Desde el estreno de su primer episodio en 1994, "Friends" dejó de ser una simple comedia para transformarse en una maquinaria de facturación y un refugio emocional para millones. Sin embargo, en una reciente entrevista concedida a The Times, Lisa Kudrow (62) sorprendió al mundo al confirmar que el "sueldo" de los seis amigos sigue siendo astronómico: cada integrante del elenco principal percibe unos 20 millones de dólares anuales en concepto de derechos de autor y regalías.

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Un duelo que cambió la perspectiva

La actriz confesó que su relación con la serie cambió drásticamente tras el fallecimiento de Matthew Perry en octubre de 2023. "Después de la muerte de Matthew, volví a ver el programa", admitió Kudrow. Explicó que, anteriormente, le resultaba difícil verse en pantalla porque solo se enfocaba en sus errores interpretativos.

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"Por primera vez, realmente aprecié lo genial que era", señaló conmovida. En su reflexión, no escatimó en elogios para sus compañeros, destacando especialmente a Perry: “Había un genio trabajando. Hagamos lo que hagamos en el futuro, jamás volveremos a experimentar algo así”. Para ella, Chandler Bing simplemente "los superaba a todos".

ELLITORAL_270796 | NBC FRIENDS -- Pictured: (clockwise l-r) Courteney Cox as Monica Geller, Matthew Perry as Chandler Bing, Jennifer Aniston as Rachel Green, David Schwimmer as Ross Geller, Matt LeBlanc as Joey Tribbiani, Lisa Kudrow as Phoebe Buffay (Photo by Jon Ragel/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images)Desde el estreno de su primer episodio en 1994, "Friends" dejó de ser una simple comedia para transformarse en una maquinaria de facturación y un refugio emocional para millones. Jon Ragel / Getty Images

Tensiones y misoginia en el set

No todo fue café en Central Perk y risas grabadas. Kudrow recordó que el ambiente en el set podía volverse "brutal". A pesar de que los protagonistas pasaron de ganar 22.500 dólares en la primera temporada a la cifra récord de un millón por episodio en el tramo final, la relación con los guionistas era compleja.

Kudrow recordó la presión de grabar ante 400 personas en vivo: "Si te equivocabas con una línea, los guionistas podían ser muy crueles. Decían cosas como: '¿Es que la muy perra no sabe leer?'".

Además, la actriz validó viejos rumores sobre el clima sexista que imperaba en la sala de escritores, mencionando que era habitual escuchar comentarios sobre fantasías sexuales dirigidas hacia Jennifer Aniston y Courteney Cox. Estos comportamientos, de hecho, derivaron en una demanda por acoso sexual en 2004 contra Warner Bros. Television por parte de una ex asistente, Amaani Lyle, aunque el caso no prosperó legalmente.

Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow en la reunión de "Friends".Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox y Lisa Kudrow en la reunión de "Friends".

Un fenómeno que resiste al tiempo

Pese a las revelaciones sobre el comportamiento "desagradable" de algunos sectores de la producción, Kudrow mantiene una defensa cerrada sobre el producto final. Para la actriz, la serie capturó una "inocencia" que las nuevas generaciones difícilmente puedan experimentar.

"Nunca diré nada malo sobre 'Friends'", concluyó, marcando una diferencia con otras producciones de la época: "Hay muchas series con comediantes famosos de aquel entonces que ya no son graciosas; 'Friends' sigue siéndolo".

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