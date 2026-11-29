Mike Love, una de las voces fundadoras de The Beach Boys, murió el sábado 28 de noviembre a los 85 años. Su publicista, Katie Altman, confirmó que el músico falleció “rodeado de su familia” en un comunicado difundido por NBC Los Ángeles.
Murió Mike Love, cofundador de The Beach Boys y coautor de “California Girls”
El cantante y letrista tenía 85 años. Su publicista confirmó que falleció el sábado, rodeado de su familia. Con Brian Wilson escribió algunos de los mayores éxitos de la banda.
Paramédicos y agentes del sheriff acudieron a una vivienda en Malibú tras recibir un aviso por una emergencia médica, según informaron las autoridades policiales. En octubre, una presentación en Cincinnati había generado preocupación entre sus seguidores por su estado de salud.
John Stamos, amigo y colaborador del cantante, lo despidió en Instagram. “He pasado gran parte de mi vida celebrando la alegría que él trajo. Ahora me doy cuenta de que, cuanto más profunda es la alegría, más profundo es el dolor”, escribió.
Las canciones que escribió con Brian Wilson
Love fundó The Beach Boys junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson y a Al Jardine. Como cantante y letrista, ayudó a darle forma al repertorio que convirtió las playas, el surf y los romances de verano del sur de California en temas de canciones como “California Girls” y “Fun, Fun, Fun”.
Su colaboración con Brian Wilson también dio lugar a composiciones más íntimas. Entre ellas están “The Warmth of the Sun”, escrita el día del asesinato de John F. Kennedy, y “I’m Waiting for the Day”, incluida en Pet Sounds.
Del Salón de la Fama a sus otros proyectos
The Beach Boys ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988. Durante la ceremonia, Love protagonizó uno de los episodios más polémicos de su carrera al pronunciar un discurso en el que criticó a Paul McCartney y a Mick Jagger, entre otros músicos.
Fuera del grupo, Love fundó el sello Love Songs Records en 1976 junto a Ron Altbach y el saxofonista Charles Lloyd. También lideró la banda Celebration, con la que llegó a los primeros 30 puestos del Billboard Hot 100 con “Almost Summer”, una canción que compuso junto a Brian Wilson y Al Jardine.