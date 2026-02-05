Debate en TV

Esteban Mirol criticó duramente a Marixa Balli tras su defensa a la industria textil: "Debe oler a freeshop y a Miami”

En medio del debate por los precios de la indumentaria y la defensa de la industria local, el periodista cruzó a la empresaria en mensajes enviados a Ángel de Brito. La criticó por su postura y sumó referencias a compras en el exterior, al circuito informal y al impacto en consumidores y trabajadores.