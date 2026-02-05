Esteban Mirol criticó duramente a Marixa Balli tras su defensa a la industria textil: "Debe oler a freeshop y a Miami”

El periodista Esteban Mirol cuestionó a Marixa Balli luego de que ella defendiera a la industria textil en el marco de la discusión pública sobre la ropa importada, los precios y el rol del Estado frente al sector.
En medio del debate por los precios de la indumentaria y la defensa de la industria local, el periodista cruzó a la empresaria en mensajes enviados a Ángel de Brito. La criticó por su postura y sumó referencias a compras en el exterior, al circuito informal y al impacto en consumidores y trabajadores.
Según la nota, el cruce se dio a partir de mensajes que Mirol le envió a Ángel de Brito, donde criticó la postura de Balli y sugirió que no sería coherente con sus propios hábitos de consumo de indumentaria.
En esos mensajes, Mirol utilizó una frase que se replicó en redes al mencionar que el vestuario de Balli “debe oler” a compras en “freeshop” y Miami, como parte de su cuestionamiento.
El planteo de Mirol se enlazó con el debate previo reactivado por declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre diferencias de precios entre Argentina y el exterior, y la discusión por el impacto de las importaciones en el empleo y la producción local.
En su descargo, Mirol dijo que su enfoque apunta a la defensa del consumidor y cuestionó prácticas del mercado, mencionando la informalidad y el comercio en negro, con referencias a zonas como La Salada y Flores.
Balli, por su parte, había sostenido en televisión que el sector textil genera trabajo y que detrás de la producción hay familias que dependen de la actividad, lo que motivó parte de la reacción de Mirol.
El intercambio escaló en medios y redes por el tono de los mensajes y por la tensión de fondo: la puja entre bajar precios al consumidor, permitir mayor competencia vía importaciones y sostener empleo industrial en el rubro.