Trascendieron nuevos detalles de la denuncia que el actor Olivier Martinez presentó contra Halle Berry por presuntos maltratos físicos hacia Maceo, el hijo de 12 años que tienen en común.
Se conocieron detalles de la supuesta agresión de Halle Berry a su hijo
La actriz habría protagonizado un episodio durante una discusión con Maceo, de 12 años, mientras el menor jugaba con un dispositivo de realidad virtual.
Según documentos judiciales obtenidos por Page Six, Martinez aseguró que el adolescente lo llamó “con mucho miedo” el 26 de septiembre y le pidió que fuera a buscarlo “en ese mismo instante”.
El llamado
De acuerdo con el relato incluido en la denuncia, la llamada del menor duró 27 segundos. El actor afirmó que Maceo estaba “en estado de pánico” y que, mientras se dirigía a buscarlo, recibió varios mensajes de texto del adolescente.
Martinez sostuvo que le respondió en reiteradas oportunidades que estaba yendo hacia la vivienda. Sin embargo, según su presentación, Maceo continuaba preguntándole porque quería irse de la casa de su madre.
Cuando el actor llegó al lugar, afirmó que Maceo salió de la vivienda acompañado por el novio de Berry, quien llevaba bolsas con ropa del niño.
Según el relato de Martinez, fue recién cuando regresaron a su casa que el adolescente le contó lo que supuestamente había ocurrido durante la pelea con su madre.
La discusión
El escrito judicial señala que la discusión se produjo cerca de las 20.30, cuando Maceo estaba jugando a un videojuego de realidad virtual.
Según la denuncia, Berry habría ingresado a la habitación y empujado al adolescente. El niño, de acuerdo con el relato de su padre, le habría respondido: “Pará. Dejame terminar el juego primero”.
Martinez sostuvo que la actriz llamó “estúpido” e “idiota” a Maceo por utilizar los lentes de realidad virtual.
Luego, según la acusación, Berry habría tomado al adolescente por el cuello y comenzado a estrangularlo mientras gritaba: “¿Quién manda ahora? ¿Quién manda?”.
El actor aseguró que Maceo “tuvo que defenderse” y logró liberarse antes de comenzar a gritar. En ese momento, siempre según la denuncia, el novio de Berry ingresó a la habitación.
El pedido de Olivier Martinez
Martinez sostuvo que el episodio denunciado no habría sido aislado. En su presentación, afirmó que Berry habría sometido anteriormente al adolescente a “llaves de estrangulamiento”.
A partir de la denuncia, el actor pidió una orden de restricción temporal contra la actriz y solicitó modificar el acuerdo de custodia para obtener la custodia exclusiva de Maceo.
En el escrito aclaró que no busca terminar definitivamente el vínculo entre Berry y su hijo, aunque consideró que ambos deberían permanecer separados hasta que ella asuma responsabilidad por sus acciones.
También solicitó que Berry no pueda estar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias durante los períodos de visita con Maceo.
Según sostuvo Martinez, el adolescente podría haber quedado traumatizado por lo ocurrido y no querría pasar tiempo en la casa de su madre.
La respuesta de Halle Berry
La abogada de Halle Berry, Marina Beck, rechazó las acusaciones formuladas por Martinez y calificó la presentación judicial como “totalmente carente de fundamento” y “deliberadamente engañosa”.
La representante de la actriz sostuvo que existen numerosas pruebas y resoluciones judiciales que, según su versión, demostrarían que Martinez violó reiteradamente órdenes de la Justicia e interfirió con tratamientos terapéuticos y educativos que consideraban necesarios para Maceo.
Además, la abogada acusó al actor de haber tenido una conducta “errática, posesiva y violenta” y aseguró que Berry continuará priorizando el bienestar de su hijo.