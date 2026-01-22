Phil Collins, a los 74 años: entre la sobriedad, los cuidados médicos y una lucha diaria por caminar
El legendario músico británico atraviesa un complejo presente de salud que lo mantiene con asistencia médica permanente y movilidad reducida. A pocos días de cumplir 75 años, reflexiona sobre su vida, su legado musical y la importancia de mantenerse sobrio tras años marcados por el dolor físico y el alcoholismo.
Phil Collins con un presente delicado a los 74 años.
Phil Collins, una de las voces más emblemáticas del rock mundial, vive hoy una realidad completamente distinta a la de sus años de mayor fama. A los 74 años, el exlíder de Genesis necesita cuidados médicos las 24 horas del día y enfrenta complicaciones físicas que afectan su movilidad y calidad de vida.
El deterioro de su salud comenzó con una lesión en la columna sufrida en 2007, agravada por varias intervenciones quirúrgicas posteriores que no lograron una recuperación total. Como consecuencia, Collins perdió movilidad en parte de su cuerpo, sufre de dolor crónico y camina con dificultad, asistido por bastones o personal de salud.
El legendario músico británico atraviesa un complejo presente de salud.
Sobriedad: un renacer personal
Más allá de sus limitaciones físicas, Collins celebra un logro significativo: dos años de sobriedad. Tras atravesar una etapa de consumo excesivo de alcohol que impactó directamente en su estado de salud —provocándole problemas renales e internaciones prolongadas—, hoy se mantiene alejado de las adicciones y con una rutina estable, acompañada por su familia y un equipo médico especializado.
“Es una lucha diaria, pero estar sobrio me permite enfrentarla con otra mirada”, habría confesado en el entorno cercano del músico, según medios internacionales.
Su legado sigue vigente en nuevas generaciones. Crédito: Reuters.
Un legado inmenso
Durante su última gira con Genesis en 2022, Phil Collins ya no pudo tocar la batería, el instrumento con el que se consagró, y fue reemplazado en el escenario por su hijo, Nic. Aquella gira, aunque exitosa, dejó al músico visiblemente debilitado, interpretando los temas desde una silla y sin participar activamente en lo instrumental.
A pesar de las limitaciones, el artista sigue involucrado en distintos proyectos musicales y editoriales. Su legado, tanto como solista como miembro de Genesis, sigue vigente en nuevas generaciones que redescubren su obra a través de plataformas digitales y homenajes en vivo.
A pocos días de cumplir 75 años —el próximo 30 de enero—, Phil Collins transita su vida con una mezcla de aceptación y determinación. Lejos del estruendo de los estadios y los escenarios, su día a día está marcado por terapias, cuidados intensivos y rutinas médicas, pero también por la voluntad de mantener viva su conexión con la música y su entorno familiar.
“Ya no puedo hacer todo lo que hacía, pero sigo estando aquí”, expresó tiempo atrás, dejando en claro que su presencia, aunque más silenciosa, sigue siendo significativa.
Phil Collins enfrenta el paso del tiempo con la dignidad de quien ha entregado décadas a la música, el escenario y el público. Hoy, su mayor conquista no es un disco vendido o un récord en los charts, sino su decisión de mantenerse sobrio, rodeado de afecto y aferrado a la vida.
Su historia, marcada por el talento y la resiliencia, sigue escribiéndose, ahora en clave más íntima, pero igual de potente.