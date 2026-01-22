Presente delicado

Phil Collins, a los 74 años: entre la sobriedad, los cuidados médicos y una lucha diaria por caminar

El legendario músico británico atraviesa un complejo presente de salud que lo mantiene con asistencia médica permanente y movilidad reducida. A pocos días de cumplir 75 años, reflexiona sobre su vida, su legado musical y la importancia de mantenerse sobrio tras años marcados por el dolor físico y el alcoholismo.