Scorsese despidió a Rob Reiner y calificó su asesinato como “una obscenidad”

El director Martin Scorsese publicó un extenso y emotivo ensayo en The New York Times para recordar a su amigo Rob Reiner, asesinado junto a su esposa Michele a mediados de diciembre en su casa de Los Ángeles.
“Rob era mi amigo, y Michele también. De ahora en adelante tendré que usar el tiempo pasado, y eso me llena de tristeza”, escribió Scorsese, quien definió el crimen como “una obscenidad, un abismo en la realidad vivida”.
Scorsese recordó que conoció a Reiner a comienzos de la década del 70, a través de amigos en común, cuando ambos vivían en Los Ángeles. Compartían raíces en la Costa Este y un humor neoyorquino que, según el cineasta, los unió de inmediato.
“Desde el primer momento me encantó pasar tiempo con Rob. Teníamos una afinidad natural”, escribió. Lo describió como “divertidísimo, mordaz cuando hacía falta, pero nunca alguien que necesitara dominar la sala”.
Entre las películas dirigidas por Reiner, Scorsese destacó Misery como una de sus favoritas y definió a This Is Spinal Tap como “una clase aparte”, al punto de calificarla como “una creación casi inmaculada”.
También recordó su trabajo conjunto en El lobo de Wall Street, donde eligió a Reiner para interpretar al padre del personaje de Leonardo DiCaprio. “Podía improvisar con los mejores, era un maestro de la comedia y trabajaba maravillosamente con Leo”, señaló.
Scorsese confesó que volver a ver la actuación de Reiner en la película le resulta hoy especialmente doloroso. “Era un padre amoroso, orgulloso y desconcertado. La ternura de esa actuación hoy me parte el alma”, escribió.
El ensayo cierra con una imagen íntima y nostálgica: “Tengo que poder imaginarlos vivos, sentarme otra vez junto a Rob en una cena, escuchar su risa y sentirme afortunado de haberlo tenido como amigo”.