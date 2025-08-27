Shakira y Piqué vendieron su lujosa mansión en Barcelona por más de tres millones de euros
La cantante colombiana y el exfutbolista cerraron la venta de una de las tres propiedades que compartían en Esplugues de Llobregat. La vivienda cuenta con gimnasio, estudio de grabación, piscina y tecnología domótica de última generación.
Shakira y Piqué vendieron su lujosa mansión en Barcelona.
Shakira y Gerard Piqué concretaron la venta de una exclusiva propiedad ubicada en Esplugues de Llobregat, una de las zonas más privilegiadas del área metropolitana de Barcelona. Se trata de la más pequeña de las tres casas que conformaban el complejo familiar que compartieron durante años.
La vivienda cuenta con una superficie total de 700 metros cuadrados, distribuidos en seis habitaciones y cinco baños, además de múltiples espacios diseñados con un alto nivel de confort.
Una mansión con todas las comodidades
La propiedad, equipada con tecnología domótica de última generación, ofrece calefacción central, sistema de riego automático y plena accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Entre sus instalaciones más destacadas se encuentran un gimnasio completamente equipado, un estudio de grabación profesional, una piscina interior y otra exterior, además de una sala de juegos pensada para el entretenimiento familiar.
El diseño moderno y funcional de la casa, junto con su ubicación privilegiada y sus prestaciones de lujo, la convierten en una verdadera joya inmobiliaria del mercado catalán.
Durante años, esta mansión fue testigo del día a día familiar entre la artista colombiana y el exdefensor del Barcelona. Allí criaron a sus hijos y construyeron parte de su vida privada, lejos de los flashes, lo que le otorga a la propiedad un valor emocional significativo. El complejo también alojaba a los padres de ambos, en casas contiguas que garantizaban cercanía e intimidad.
La vivienda cuenta con una superficie total de 700 metros cuadrados.
El motivo de la venta
Tras su mediática separación en 2022, la cantante colombiana y el exfutbolista iniciaron un proceso de reordenamiento patrimonial. La venta de esta vivienda forma parte de ese proceso, que incluyó también el traslado de Shakira a Miami junto a sus hijos.
Según trascendió, la propiedad se vendió por una cifra superior a los tres millones de euros, lo que representa un importante movimiento dentro de la reorganización de bienes de la expareja.
La venta despertó fuerte interés tanto en medios internacionales como en el ámbito inmobiliario de lujo. Especialistas del sector destacan que operaciones de este tipo revalorizan la zona de Esplugues de Llobregat, considerada una de las más exclusivas de Cataluña.
Además, el hecho de que la propiedad perteneciera a dos celebridades de alcance global suma un valor simbólico que potencia el atractivo comercial.
Una etapa que se cierra
Este paso marca no solo una división material, sino también el cierre simbólico de una etapa en la vida de ambos. Si bien aún se desconoce el destino de las otras dos viviendas del complejo familiar, esta venta representa un indicio claro de que tanto Shakira como Piqué están enfocados en seguir caminos separados, también en lo económico.
