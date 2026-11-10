#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Tiene 95 años

Shakira expresó su angustia por la salud de su papá y agradeció el apoyo recibido

La cantante utilizó sus redes sociales para dedicar unas palabras a quienes la acompañaron durante los últimos días, mientras desde su entorno familiar aclararon cuál es la situación actual de William Mebarak.

El padre de Shakira atravesó distintas complicaciones médicas en los últimos años.El padre de Shakira atravesó distintas complicaciones médicas en los últimos años.
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Shakira se expresó públicamente por primera vez en medio de la preocupación por la salud de su padre, William Mebarak. La cantante utilizó sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo y cariño que recibió durante los últimos días, en un contexto familiar delicado.

A través de una publicación en Instagram y X, la artista compartió unas palabras de agradecimiento y destacó el acompañamiento de sus seguidores durante este momento.

El mensaje de Shakira

“Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”, escribió la cantante.

El mensaje apareció luego de que se difundieran diferentes versiones sobre la situación de salud de William Mebarak, de 95 años. Según había informado el programa Al rojo vivo, de Telemundo, el padre de la artista estaría internado en una clínica de Barranquilla y Shakira habría viajado de urgencia a Colombia para acompañarlo.

El posteo de Shakira en agradecimiento a sus seguidores.El posteo de Shakira en agradecimiento a sus seguidores.

Qué se sabe sobre la salud de William Mebarak

Sin embargo, desde el entorno familiar desmintieron que el hombre estuviera hospitalizado. En declaraciones a la emisora colombiana La FM, una fuente cercana aclaró que permanece en su domicilio, acompañado por sus familiares y siguiendo sus tratamientos habituales.

“Este es un tema íntimo y de la familia. No está hospitalizado, él está en casa con su familia”, señalaron desde su entorno.

Problemas de salud

Durante los últimos años, William Mebarak enfrentó diferentes complicaciones médicas que despertaron preocupación por su estado de salud.

En 2022 sufrió una caída que requirió atención médica. Un año después, debió someterse a una intervención para la colocación de una válvula cerebral debido a un cuadro de hidrocefalia.

En 2024 atravesó una neumonía y, en mayo de este año, sufrió una isquemia que motivó su internación en terapia intensiva. Luego de ese episodio, consiguió recuperarse.

shakiraShakira agradeció los mensajes de cariño que recibió durante los últimos días.

La confesión de Shakira

La cantante ya había hecho referencia a la situación familiar durante su presentación en Madrid, el pasado 12 de octubre. En aquella oportunidad, reconoció ante el público que atravesaba semanas difíciles debido a los problemas de salud de su padre y a otras circunstancias personales.

“He pasado momentos difíciles también este mes por la salud de mi papá y porque he tenido que, bueno, lidiar con situaciones personales que ya conocen”, expresó durante el espectáculo.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Show
Shakira
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro