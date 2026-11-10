Shakira se expresó públicamente por primera vez en medio de la preocupación por la salud de su padre, William Mebarak. La cantante utilizó sus redes sociales para agradecer los mensajes de apoyo y cariño que recibió durante los últimos días, en un contexto familiar delicado.
Shakira expresó su angustia por la salud de su papá y agradeció el apoyo recibido
La cantante utilizó sus redes sociales para dedicar unas palabras a quienes la acompañaron durante los últimos días, mientras desde su entorno familiar aclararon cuál es la situación actual de William Mebarak.
A través de una publicación en Instagram y X, la artista compartió unas palabras de agradecimiento y destacó el acompañamiento de sus seguidores durante este momento.
El mensaje de Shakira
“Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos”, escribió la cantante.
El mensaje apareció luego de que se difundieran diferentes versiones sobre la situación de salud de William Mebarak, de 95 años. Según había informado el programa Al rojo vivo, de Telemundo, el padre de la artista estaría internado en una clínica de Barranquilla y Shakira habría viajado de urgencia a Colombia para acompañarlo.
Qué se sabe sobre la salud de William Mebarak
Sin embargo, desde el entorno familiar desmintieron que el hombre estuviera hospitalizado. En declaraciones a la emisora colombiana La FM, una fuente cercana aclaró que permanece en su domicilio, acompañado por sus familiares y siguiendo sus tratamientos habituales.
“Este es un tema íntimo y de la familia. No está hospitalizado, él está en casa con su familia”, señalaron desde su entorno.
Problemas de salud
Durante los últimos años, William Mebarak enfrentó diferentes complicaciones médicas que despertaron preocupación por su estado de salud.
En 2022 sufrió una caída que requirió atención médica. Un año después, debió someterse a una intervención para la colocación de una válvula cerebral debido a un cuadro de hidrocefalia.
En 2024 atravesó una neumonía y, en mayo de este año, sufrió una isquemia que motivó su internación en terapia intensiva. Luego de ese episodio, consiguió recuperarse.
La confesión de Shakira
La cantante ya había hecho referencia a la situación familiar durante su presentación en Madrid, el pasado 12 de octubre. En aquella oportunidad, reconoció ante el público que atravesaba semanas difíciles debido a los problemas de salud de su padre y a otras circunstancias personales.
“He pasado momentos difíciles también este mes por la salud de mi papá y porque he tenido que, bueno, lidiar con situaciones personales que ya conocen”, expresó durante el espectáculo.