Shia LaBeouf, internado y arrestado por cargos de agresión en Nueva Orleans

El actor Shia LaBeouf fue arrestado la madrugada del martes por presunta agresión en Nueva Orleans después de aparentemente pasar el fin de semana largo de fiesta por la ciudad durante el Mardi Gras.
El actor estadounidense fue acusado de dos cargos después de supuestamente golpear a dos hombres y causar caos en bares durante la celebración del mel Mardi Gras.
El departamento de policía de Nueva Orleans confirmó que aproximadamente a las 12.45 a. m. del martes, los oficiales fueron llamados a Faubourg Marigny, ubicado al lado del Barrio Francés, el corazón de la fiesta, donde LaBeouf supuestamente se estaba volviendo cada vez más agresivo en Royal Street Inn and Bar.
Los documentos judiciales indican que el encargado del bar intentó escoltar a LaBeouf fuera del bar, durante lo cual el actor supuestamente intentó golpearlo. Tras ser expulsado, el actor presuntamente golpeó a un cliente que ayudaba al encargado, antes de regresar y golpear a otro hombre en la nariz.
LaBeouf fue retenido por transeúntes hasta que llegó la policía y fue trasladado a un hospital. Posteriormente, fue dado de alta, arrestado y acusado de dos cargos de agresión simple.
Está previsto que comparezca por primera vez ante el tribunal el martes por la tarde, justo cuando culmina la celebración anual del carnaval de Nueva Orleans, que dura varias semanas.
Miles de personas, la mayoría disfrazadas, se congregaron dentro y fuera del Royal Street Inn and Bar más tarde el martes. Un camarero y un portero del establecimiento afirmaron que LeBeouf no era bienvenido tras su liberación.
El medio de chismes sobre famosos TMZ publicó un video de LaBeouf, supuestamente grabado la madrugada del martes, en el que aparece sin camisa intercambiando palabras con otra persona. El video muestra luego al actor siendo atendido por paramédicos.
Durante varios días han surgido informes sobre el comportamiento indisciplinado de LaBeouf en Nueva Orleans. Robert Skuse, portero de Ms Mae's, un bar local, declaró a The Hollywood Reporter que el actor se presentó en un estado algo agresivo.
“En medio del caos, me preguntó: '¿Sabes quién soy?'”, dijo Skuse.
Según informes, a LaBeouf le pidieron que se fuera después de intentar ponerse detrás de la barra y servir bebidas a los clientes.
LaBeouf ya ha hablado de sus dificultades para mantenerse sobrio, reconociendo la ayuda de sus compañeros actores Mel Gibson, Sean Penn y Josh Brolin. Asistió a rehabilitación por orden judicial tras ser arrestado en 2017 en Savannah, Georgia, experiencia que inspiró su película semiautobiográfica, Honey Boy.
En 2020, FKA twigs, la cantante inglesa cuyo verdadero nombre es Tahliah Barnett, demandó a LaBeouf por agresión sexual, agresión e infligir angustia emocional, alegando un patrón de abuso "implacable".
En la demanda y en una entrevista con el New York Times, Barnett afirmó que LaBeouf, con quien salió entre 2018 y 2019 tras conocerse en el rodaje de Honey Boy, la expuso a sabiendas a una infección de transmisión sexual, intentó estrangularla y la arrojó contra un coche. LaBeouf ha negado todas las acusaciones de irregularidades. La pareja llegó a un acuerdo en julio de 2025.