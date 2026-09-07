El universo de las búsquedas laborales sumó una oferta tan insólita como tentadora. El famoso rapero y empresario estadounidense Snoop Dogg lanzó una convocatoria internacional para contratar a un catador de helados que se desempeñe como la cara, los oídos y el paladar de su marca, Dr. Bombay, emprendimiento que lleva adelante junto a su hijo Cordell Broadus.
Snoop Dogg busca un catador internacional de helados y pagará 30 mil dólares: cuáles son los requisitos
El reconocido rapero abrió una convocatoria global a través de su marca Dr. Bombay. La propuesta contempla un contrato de tres meses para viajar por el mundo, probar postres fríos y definir el próximo sabor de la empresa. No requiere título universitario y está abierta a postulantes de cualquier país.
La propuesta ofrece una remuneración total de 30.000 dólares dividida en un contrato de tres meses (10.000 dólares mensuales). La persona seleccionada tendrá la misión de viajar por distintas ciudades del mundo, conocer tradiciones gastronómicas locales y detectar combinaciones de sabores y tendencias de postres congelados que aún no hayan llegado al mercado masivo.
"Probar, viajar y descubrir": los detalles del puesto
La búsqueda laboral fue dada a conocer por el propio artista a través de un video y una publicación formal en la red profesional LinkedIn. En su estilo característico, Snoop Dogg resumió la consigna principal del trabajo de forma directa: “Probar. Viajar. Descubrir. Informar a Snoop”.
El vínculo laboral se concretará mediante un contrato independiente de servicios profesionales gestionado por la plataforma internacional Deel. Durante el trimestre que dure el acuerdo, el profesional no solo se dedicará a la degustación gastronómica, sino que también deberá cumplir tareas clave dentro del área de comunicación de la empresa.
Entre sus funciones principales, figuran:
- Generación de contenidos: Producir material audiovisual y narrativo para las redes sociales oficiales de la marca a partir de sus recorridos y experiencias.
- Desarrollo de producto: Trasladar los hallazgos culinarios al equipo técnico de la empresa para inspirar nuevos lanzamientos.
- Toma de decisiones: Asesorar directamente a Snoop Dogg en la elección del próximo sabor que Dr. Bombay lanzará al mercado.
Cuáles son los requisitos para postularse
Uno de los aspectos más llamativos de la convocatoria es que no requiere una trayectoria profesional convencional ni un título en crítica culinaria o gastronomía. La propuesta está abierta a creadores de contenido, profesionales del marketing, estudiantes, emprendedores, chefs aficionados o cualquier persona con sensibilidad gastronómica y manejo fluido de las plataformas digitales.
No obstante, la empresa fijó una serie de requisitos excluyentes que los candidatos deben cumplir:
- Dominio fluido del idioma inglés.
- Pasaporte al día y disponibilidad para viajar durante los tres meses de contrato.
- Capacidad para detectar tendencias culturales y gastronómicas antes de que se vuelvan masivas.
- Conocimiento del lenguaje digital y destreza para la producción de video.
El dominio de otros idiomas no es obligatorio, aunque la firma aclaró que se considerará un valor añadido favorable debido al perfil internacional de los itinerarios.
Cómo es el proceso de selección
Para participar de la búsqueda, los aspirantes pueden postularse enviando videos de presentación, enlaces a sus perfiles en redes sociales o material original que demuestre su creatividad y pasión por la gastronomía. El propio equipo del músico participará en la evaluación de los perfiles preseleccionados.
Desde la compañía informaron que la selección contempla adaptaciones para personas con discapacidad en las etapas de entrevista y evaluación. Si bien el proceso incorporará análisis de antecedentes mediante herramientas de inteligencia artificial, las decisiones finales de contratación contarán con la supervisión directa de evaluadores humanos.