El trabajo soñado

Snoop Dogg busca un catador internacional de helados y pagará 30 mil dólares: cuáles son los requisitos

El reconocido rapero abrió una convocatoria global a través de su marca Dr. Bombay. La propuesta contempla un contrato de tres meses para viajar por el mundo, probar postres fríos y definir el próximo sabor de la empresa. No requiere título universitario y está abierta a postulantes de cualquier país.