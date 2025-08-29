Trastornos alimenticios

Stephanie Demner confesó cómo los filtros y la presión estética destruyeron su salud

Desde el uso obsesivo de filtros hasta el abuso de diuréticos, la modelo relató cómo la presión estética la llevó al límite de su salud. Su testimonio busca generar conciencia y romper con los mandatos que impone la imagen.