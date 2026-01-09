Lo detectaron hace tres meses

A través de las redes sociales, Teto Medina confirmó que tiene cáncer de colon: “Haciéndole caso a los médicos”

En un extenso posteo en Facebook, el conductor reveló que hace tres meses le diagnosticaron cáncer de colon con metástasis en el hígado. Contó que fue operado, que continúa con quimioterapia y que podría someterse a una nueva intervención.