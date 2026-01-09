A través de las redes sociales, Teto Medina confirmó que tiene cáncer de colon: “Haciéndole caso a los médicos”
En un extenso posteo en Facebook, el conductor reveló que hace tres meses le diagnosticaron cáncer de colon con metástasis en el hígado. Contó que fue operado, que continúa con quimioterapia y que podría someterse a una nueva intervención.
El conductor Teto Medina confirmó que atraviesa un cáncer de colon con metástasis en el hígado y que ya inició tratamiento. La noticia la dio a conocer este viernes a través de un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, donde explicó cómo fue el diagnóstico y su situación actual.
“Quiero primero agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad”, escribió al inicio del posteo, antes de llevar tranquilidad a sus seguidores. “Quiero contarles que estoy bien y haciéndole caso a los médicos”, afirmó, y precisó que el diagnóstico le llegó hace tres meses.
En el mismo texto, Medina detalló que se sometió a una operación que, según sus palabras, tuvo un resultado “exitoso”. A partir de esa intervención, explicó que continúa con las sesiones correspondientes de quimioterapia.
Además, señaló que el tratamiento podría incluir una nueva cirugía. “Ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de quimioterapia con una posible operación de hígado”, expresó, al referirse a los próximos pasos del proceso médico.
El mensaje de Teto Medina sobre su diagnóstico y tratamiento en sus redes sociales.
En otro tramo del mensaje, el conductor hizo referencia a su presente personal y a la vida que construyó en los últimos años, lejos del foco mediático. Contó que sigue transitando el camino de la recuperación de adicciones y que mantiene actividades vinculadas a ese recorrido.
“Mientras tanto, sigo en este camino que elegí hace unos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala”, cerró, junto con un agradecimiento y un saludo a quienes lo acompañan.