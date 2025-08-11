El venadense Nico Armayor encantó al jurado de La Voz y pasó a la próxima etapa

Tal como lo anunció, en la emisión de este domingo se transmitió la “Batalla” de La Voz, donde Nicolás Armayor, el cantante venadense, compitió con un colega del team Luck Ra, y recibió elogios por su interpretación logrando superar esta instancia para prepararse para Los Knockouts, que comienzan este lunes 11.
El joven de 19 años se enfrentó al sanjuanino Eduardo Desimone interpretando a dúo el tema de Luciano Pereyra "Si no es muy tarde".
Agradecido y compañero
En un giro inesperado, el venadense luego de agradecer la oportunidad de pasar a la siguiente etapa, pidió que Eduardo también siga adelante por lo que pidió a los coaches que roben a su compañero. “Créanme que es una increíble persona, es lo más”, insistió.
Fue así como Soledad le preguntó qué estaba pidiendo antes de apretar el botón de robo y hacerse de la voz de Eduardo para la tercera etapa de La Voz Argentina 2025.
Elogios
Soledad comentó que los dos tenían "algo muy diferente" y recordó cómo Luck Ra la había bloqueado cuando Nico tuvo su audición a ciegas. “No importa, después me vengué, eso es lo bueno de este programa, que nos da las mismas oportunidades a todos”, expresó.
La Sole señaló que Nicolás hizo algo totalmente distinto a su primera presentación. “Me sorprendió y me pareció interesante, no abusas de un recurso que tenés, como algo positivo lo digo”, indicó, mientras que a Eduardo lo felicitó por su evolución como cantante.
Nicolás enfrentó al sanjuanino Eduardo Desimone y conquistó al jurado. Foto: Telefe
“No te tenía tan cantante, creo que ha habido un avance, un paso adelante muy grande para vos. Cada uno hizo lo suyo y creo que fue muy digna la batalla”, sentenció la oriunda de Arequito.
Ale Sergi dijo que estuvieron muy parejos y lo que más llamó la atención fue la evolución de los dos, y finalmente Luck Ra determinó que Nicolás ganó la batalla y que él se convertía en acreedor del pase a los Knockouts.
