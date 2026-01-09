El "Puma" Rodríguez y Fernando Carrillo, enfrentados por su postura sobre Venezuela

En medio del complejo escenario que atraviesa Venezuela tras la intervención de Estados Unidos y la detención de Nicolás Maduro, José Luis “El Puma” Rodríguez fue contundente al referirse al actor Fernando Carrillo, a quien cuestionó duramente por su defensa del régimen chavista.
"Ese muchacho me da pena, me da lástima", dijo "El Puma" sobre Carrillo.
El cantante fue consultado sobre el tema en una entrevista televisiva, donde no ocultó su indignación al recordar la postura pública que el actor venezolano sostiene desde hace años a favor del gobierno de Maduro.
En diálogo con Todo Noticias (TN), el artista reaccionó con visible molestia. Primero se tomó la cabeza y luego lanzó una fuerte crítica contra su coterráneo: "Ese muchacho me da pena, me da lástima. Está metido en un pozo del que ya no puede salir y mira que uno trata de decirle 'ya para de hablar, no hables más, no te hundas más'".
“Nunca fue de un cerebro muy brillante”
Lejos de suavizar sus palabras, el artista profundizó su descargo y fue lapidario con el actor: "¿Cómo se le tapa la boca a este muchacho? Pobrecito, nunca fue de un cerebro muy brillante. Realmente es algo superior a él, no puede salir de ese foso, y lo malo es que lo llaman y empieza a discutir, discutir, discutir. No puede defender lo indefendible, es una causa perdida".
Delcy Rodríguez, en el centro de la cuestión
Para cerrar, José Luis Rodríguez también opinó sobre el vínculo romántico que Carrillo asegura haber tenido con la dirigente política venezolana Delcy Rodríguez y remató: "Lo lamento por él, esta muchacha no le da bola tampoco de tanto hablar".
Actualmente, Delcy Rodríguez está ejerciendo como presidenta interina (o presidenta encargada) de Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026.
Delcy Rodríguez, en una foto del 8 de enero. Reuters.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró la “falta temporal” de Maduro y ordenó que ella, como vicepresidenta, asumiera el cargo para garantizar la continuidad del Ejecutivo. Fue juramentada como presidenta interina el 5 de enero de 2026.
Antes de esto, Rodríguez había sido vicepresidenta ejecutiva de Venezuela desde 2018 y ocupó otros altos cargos como ministra de Economía y Finanzas y ministra de Hidrocarburos.
Horas atrás, en una entrevista con un medio ecuatoriano, Carrillo -quien fue pareja de Catherine Fulop- dio unas inesperadas declaraciones al contar su intimidad con Delcy Rodríguez: "Estuvimos tres años, (es) la mujer más inteligente. A esta edad puedo decir que fue el gran amor de mi vida..."