Will Smith fue denunciado por acoso sexual por un músico de su gira

Will Smith fue denunciado por acoso sexual en una demanda presentada por un músico que trabajó con él durante una gira vinculada al lanzamiento de su último disco. La acusación fue realizada en los Estados Unidos y ya generó repercusión en medios internacionales.
Ladenuncia
Según trascendió en medios como Variety y People, el denunciante es el violinista Brian King Joseph, quien formó parte de la gira encabezada por el actor y músico. En la presentación judicial, el músico aseguró que Smith mantuvo un “comportamiento depredador” durante el tiempo en que trabajaron juntos.
La demanda la presentó un violinista que trabajó junto al actor.
La demanda fue presentada en el último día hábil de 2025 ante el Tribunal Superior de California e incluye cargos por acoso sexual y despido injustificado.
Loshechos
De acuerdo con la acusación, los episodios habrían ocurrido a comienzos de 2025, en el marco de la gira del álbum Based on a True Story, con el que Will Smith regresó a la música y al rap.
La fuerte denuncia contra Will Smith por acoso sexual.
Los abogados de Joseph sostuvieron que Smith “preparó el terreno de forma deliberada para la explotación sexual” del músico. La denuncia señala que todo comenzó durante una estadía en Las Vegas, cuando el violinista regresó a su habitación de hotel y advirtió que alguien había ingresado sin su consentimiento.
La situaciónen la habitación del hotel
Según consta en la demanda, Joseph encontró una nota con un mensaje de tono sexual, firmada por una persona identificada como Stone F., junto a un corazón dibujado. Además, halló distintos objetos que no le pertenecían, como toallitas húmedas, una botella de cerveza, una mochila roja, un aro, documentación médica y un frasco de medicamentos contra el VIH con el nombre de otra persona.
Los representantes legales del músico afirmaron que Joseph temió que una persona desconocida regresara a su habitación con intenciones sexuales. Tras informar lo sucedido, denunció que fue humillado por integrantes del equipo de Smith y luego despedido.
La demanda sostiene que el episodio le provocó al violinista una grave angustia emocional, pérdidas económicas y un fuerte daño a su reputación profesional. También se mencionan consecuencias en su salud mental, entre ellas estrés postraumático, como resultado de los hechos y del despido.
Por su parte, Allen B. Grodsky, abogado de Will Smith, negó de manera contundente las acusaciones. En declaraciones a la revista People, afirmó que las denuncias son falsas, infundadas e imprudentes, y aseguró que utilizarán todos los recursos legales disponibles para defender al actor y esclarecer la situación.