Firmat: un accidente derivó en un operativo por sustancias sospechosas

Un camión que circulaba por la intersección de las rutas 93 y 33, a la altura de la ciudad de Firmat, protagonizó este sábado por la noche un accidente de tránsito al volcar en la banquina. El hecho, que en principio parecía un siniestro vial menor, terminó derivando en un operativo con presencia de Gendarmería Nacional y Policía Científica por el hallazgo de sustancias sospechosas entre la carga.
El episodio ocurrió alrededor de las 22:30 cuando un llamado al 911 alertó sobre un camión volcado. Al arribar al lugar, personal policial constató que el vehículo no obstruía la calzada y que su conductor, identificado como Juan José E., de 54 años, domiciliado en Necochea (Buenos Aires), no presentaba heridas de gravedad.
El camión transportaba un cargamento de ladrillos para construcción, pero entre los mismos se encontraron tres cajas que llamaron la atención de los agentes. Con testigos presentes, se requisó el contenido y se hallaron medicamentos y una bolsa con un polvo blanco sin rotulación, lo que motivó el inicio de un protocolo de actuación por posible transporte de estupefacientes.
Intervino Gendarmería y se realizaron pruebas
Frente al hallazgo, se notificó al fiscal de turno, Dr. Julián Cochero, quien ordenó la intervención del área de Microtráfico y de Policía Científica. Minutos más tarde, también se hizo presente personal de Gendarmería Nacional, quienes realizaron pruebas de reactivos sobre el polvo blanco.
Las pastillas encontradas en el camión.
Los resultados fueron negativos para estupefacientes, según confirmaron las autoridades, y el procedimiento se realizó en presencia de testigos.
El conductor recuperó su libertad
Tras descartar la presencia de drogas ilegales, Gendarmería informó que no tenía competencia sobre los medicamentos transportados. En consecuencia, el fiscal Cochero dispuso que, luego de cumplimentar los recaudos legales correspondientes, el conductor recuperara su libertad, conforme al artículo 218 del Código Procesal Penal de Santa Fe.
El hecho, que comenzó como un siniestro vial, generó un importante despliegue de fuerzas por la sospecha de transporte de sustancias ilegales. Finalmente, se confirmó que no se trataba de drogas y se descartó la participación del conductor en actividades delictivas. No obstante, se espera una ampliación del informe para determinar la legalidad del transporte de los medicamentos hallados.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.