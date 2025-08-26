Un accidente en el mar y un rescate en helicóptero

Un accidente de trabajo ocurrido sobre el pesquero de bandera argentina “Aresit” obligó a la Prefectura Naval Argentina a realizar un operativo de emergencia.
La fuerza federal envió un helicóptero para buscar a un tripulante que había sufrido una fractura, a raíz de un aplastamiento, mar adentro, a más de 220 kilómetros de la localidad chubutense de Rawson.
La alarma se encendió en tierra firme cuando el capitán del buque se comunicó con la Autoridad Marítima argentina para avisar que uno de sus tripulantes, de 50 años, había tenido un apretón en el tobillo mientras realizaba tareas de pesca, lo que le provocó una fractura expuesta.
A través de la radio, un médico de Prefectura hizo una rápida evaluación del estado de salud del trabajador y recomendó su evacuación aérea, por la gravedad del cuadro y la necesidad de una atención inmediata.
Minutos más tarde, un helicóptero decoló desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia, con un equipo de rescate especializado y un médico a bordo. Un avión brindó apoyo a la operación.
“Una vez que el helicóptero se posicionó sobre el pesquero, en una minuciosa maniobra se descendió una canasta sanitaria y se izó al herido, quien una vez a salvo recibió las primeras atenciones a bordo”, explicó en un comunicado la fuerza nacional.
La víctima fue llevada hacia el aeropuerto de Trelew, donde aguardaba una ambulancia que lo condujo hacia el hospital para su intervención quirúrgica.
