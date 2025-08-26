#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Operativo de Prefectura

Un accidente en el mar y un rescate en helicóptero

Uno de los tripulantes de un pesquero sufrió una fractura y fue aeroevacuado para trasladarlo a un hospital.

La operación se realizó con total éxito, a pesar de la complejidad. Foto: PNA
 22:29
Por: 

Un accidente de trabajo ocurrido sobre el pesquero de bandera argentina “Aresit” obligó a la Prefectura Naval Argentina a realizar un operativo de emergencia.

La fuerza federal envió un helicóptero para buscar a un tripulante que había sufrido una fractura, a raíz de un aplastamiento, mar adentro, a más de 220 kilómetros de la localidad chubutense de Rawson.

El helicóptero fue asistido por un avión que monitoreó todo el operativo.El helicóptero fue asistido por un avión que monitoreó todo el operativo. Foto. PNA

La alarma se encendió en tierra firme cuando el capitán del buque se comunicó con la Autoridad Marítima argentina para avisar que uno de sus tripulantes, de 50 años, había tenido un apretón en el tobillo mientras realizaba tareas de pesca, lo que le provocó una fractura expuesta.

A través de la radio, un médico de Prefectura hizo una rápida evaluación del estado de salud del trabajador y recomendó su evacuación aérea, por la gravedad del cuadro y la necesidad de una atención inmediata.

Minutos más tarde, un helicóptero decoló desde la Estación Aérea Comodoro Rivadavia, con un equipo de rescate especializado y un médico a bordo. Un avión brindó apoyo a la operación.

Maniobra

“Una vez que el helicóptero se posicionó sobre el pesquero, en una minuciosa maniobra se descendió una canasta sanitaria y se izó al herido, quien una vez a salvo recibió las primeras atenciones a bordo”, explicó en un comunicado la fuerza nacional.

El tripulante había sufrido una fractura en uno de sus pies y necesitaba una cirugía urgente. Foto: PNAEl tripulante había sufrido una fractura en uno de sus pies y necesitaba una cirugía urgente. Foto: PNA

La víctima fue llevada hacia el aeropuerto de Trelew, donde aguardaba una ambulancia que lo condujo hacia el hospital para su intervención quirúrgica.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Argentina

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro