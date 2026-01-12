Santiago del Estero: conflicto familiar por el robo de un cabrito terminó en asesinato

Un joven de 24 años fue asesinado a puñaladas por su primo luego de un partido de fútbol en Santiago del Estero. El hecho se produjo el sábado por la noche en una cancha ubicada a 12 kilómetros de la ciudad de Campo Gallo, en el departamento Alberdi.
Según informaron testigos, la discusión entre ambos se originó por un conflicto previo: la víctima, Alexis Maximiliano Pereyra, había sido acusada por Rubén Esteban Jaimez, de 21 años, de robar un cabrito.
La discusiónque escaló aviolencia
Tras finalizar el partido, Pereyra y Jaimez, junto a otros asistentes, permanecieron en las inmediaciones del predio tomando bebidas alcohólicas. “Estaban calmándose cuando Jaimez insultó a Pereyra, y este último lo invitó a pelear mano a mano, con la condición de que el otro soltara el cuchillo”, relató un testigo.
Efectivos policiales en la zona del suceso.
A pesar del acuerdo, Jaimez no soltó el arma blanca y, durante el enfrentamiento físico, apuñaló en el abdomen a su primo. Pereyra cayó al suelo mientras el agresor huía en moto llevándose una botella de cerveza. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Campo Gallo, pero falleció antes de las 3 de la madrugada debido a una hemorragia interna.
Detención ymedidasjudiciales
Por la mañana, la madre de Jaimez se comunicó con la Policía para informar que su hijo quería entregarse. “Mi hijo quiere presentarse ante la justicia”, declaró. Personal de la Seccional 18 de Campo Gallo lo detuvo en el paraje Santa Marina.
Pereyra, joven de 24 años asesinado por su primo después de un partido de fútbol.
El fiscal a cargo, Miguel Ángel Torresi, imputó a Jaimez por homicidio y ordenó el secuestro del arma homicida, la ropa usada durante el crimen y su teléfono celular.
Además, se implementó una vigilancia preventiva en la zona y se comenzó a relevar testimonios de los presentes. La autopsia preliminar confirmó que la causa del fallecimiento fue un shock hipovolémico derivado de la pérdida de sangre.