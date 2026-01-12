Video: una pelea de tránsito en Punta del Este escaló a insultos y amenazas con un bate

Una turista argentina protagonizó un episodio de alto voltaje en Punta del Este que terminó con amenazas con un bate y un caos momentáneo en el tránsito, en una zona de circulación intensa del balneario.
Ocurrió el sábado en la intersección de Los Muergos y Calle 20, en Maldonado. No hubo heridos, pero la escena generó demoras y se viralizó en redes.
Una turista argentina protagonizó un episodio de alto voltaje en Punta del Este que terminó con amenazas con un bate y un caos momentáneo en el tránsito, en una zona de circulación intensa del balneario.
La escena ocurrió el sábado en la intersección de Los Muergos y Calle 20, en el departamento de Maldonado, y tomó rápida repercusión tras la difusión de un video grabado desde el auto con el que la mujer mantenía la discusión.
Según lo reconstruido por medios locales, la conductora se bajó de una camioneta Audi SUV gris con matrícula argentina llevando un palo/bate en la mano, en medio de un intercambio verbal que ya venía escalando.
En las imágenes se observa cómo se acerca al vehículo de atrás, donde el acompañante que filma la enfrenta con reclamos por el corte de circulación; allí se escuchan insultos y frases burlonas en un ida y vuelta cada vez más tenso.
Testigos citados por portales de la zona señalaron que el tránsito estaba totalmente congestionado y que el cruce, aunque duró pocos minutos, fue suficiente para generar bocinazos y malestar entre otros conductores.
El momento de mayor tensión llegó cuando la mujer se aproxima levantando el bate y lanza una advertencia directa, mientras desde el interior de su vehículo otras personas intentan calmarla.
De acuerdo con el reporte, no se registraron heridos ni daños de entidad: la conductora finalmente regresó a su camioneta, se apartó del lugar y el otro auto siguió su marcha, mientras el video continuó circulando por redes.