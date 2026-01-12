Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del peluquero santafesino en Tulum
La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que los imputados pertenecen a una banda local vinculada al narcomenudeo y son investigados por el ataque a tiros que dejó un fallecido y dos heridos en el cenote Vesica.
Para los investigadores, el asesinato de Minucci está ligado al narcomenudeo.
La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó la detención de Fernando Jonathan “N” y Adán Osvaldo “N”, vinculados al asesinato de Jonatan Emanuel Minucci, peluquero argentino de 37 años. Según las autoridades, ambos formarían parte de una banda criminal de la región y estarían relacionados con el homicidio ocurrido en el cenote Vesica, en la ciudad costera de Tulum.
El crimen estaría vinculado a actividades de narcomenudeo, aunque la Fiscalía aclaró que no descarta otras líneas investigativas para determinar la totalidad de los responsables. La detención de los sospechosos busca esclarecer el hecho y avanzar en la investigación.
Elataque
El hecho se registró durante la tarde del viernes pasado, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en el evento de música electrónica que se desarrollaba en el cenote. Testigos relataron que “al menos ocho detonaciones de un arma calibre 9 milímetros” interrumpieron el ambiente festivo y generaron pánico entre los presentes.
La Fiscalía apunta a un posible ajuste de cuentas.
Además de Minucci, resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años y originario de Veracruz, y Saúl “N”, de 34 años, empleado federal de conciliación y arbitraje residente en Ciudad de México. Ambos permanecen bajo observación médica tras el ataque.
La Fiscalía estatal informó que “las autoridades de los tres niveles de Gobierno trabajan de manera coordinada para dar con el o los responsables de este ataque directo, que privó de la vida a una persona por lesión de arma de fuego y que no puso en riesgo la seguridad de las y los asistentes al evento”.
Investigaciónycontexto
Los investigadores de la FGE enfocan sus esfuerzos en determinar la relación del homicidio con el narcomenudeo y un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, no se descartan otras hipótesis. El asesinato de Minucci se convirtió en la segunda ejecución a tiros vinculada a eventos turísticos en menos de 48 horas, generando preocupación por la seguridad de Tulum como destino internacional.
Los detenidos por el crimen del santafesino.
El argentino, oriundo de Fray Luis Beltrán, Santa Fe, había viajado a México en noviembre con la intención de trabajar temporalmente y regresar al país en febrero. Sus familiares comenzaron a gestionar la repatriación de sus restos, ya que “la logística es muy costosa y los excede por completo”, indicaron allegados.
La Junta Interna de la Fábrica Militar FLB expresó: “Lamentablemente, hoy nos encontramos con la noticia de la tragedia de nuestro ex compañero fabriquero Joni Minucci”. El consulado argentino ya fue notificado para coordinar la repatriación y brindar asistencia a los familiares.