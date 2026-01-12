Tenía 37 años

Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del peluquero santafesino en Tulum

La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que los imputados pertenecen a una banda local vinculada al narcomenudeo y son investigados por el ataque a tiros que dejó un fallecido y dos heridos en el cenote Vesica.