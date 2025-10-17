Tenencia responsable

Un niño de 8 años fue atacado por su perro pitbull en Jujuy y perdió el labio superior

En un hecho que conmueve a Jujuy, un niño de 8 años fue agredido por su propio perro de raza pitbull y sufrió la pérdida del labio superior. Fue intervenido en el Hospital Materno Infantil y permanece en estado estable previo a una reconstrucción quirúrgica.