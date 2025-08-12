Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida por intentar llevar relojes, joyas y celulares de alta gama a Miami

Una rutina de salida laboral se convirtió en escena judicial. El pasado 4 de mayo, a las 05:10, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó irregularidades en el equipaje despachado por una tripulante de cabina de Aerolíneas Argentinas, identificada como M. C. P., de 64 años
Durante el control en la terminal B de preembarque internacional de Ezeiza, afloraron contenidos de alto valor que superaban largamente lo declarado. El escaneo reveló un cargamento con cuatro relojes Rolex, joyas —incluyendo cadenas con diamantes, anillos de oro, prendedor en forma de águila, brazalete, aros y monedas de oro— valoradas en más de 55 millones de pesos
Además, en el equipaje hallaron diez iPhones de modelos recientes —como iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Pro Max y 14 Pro Max—, junto a un Samsung SM-A217M y un Motorola E4 en mal estado
La imagen que mostró el escáner
Repercusiones judiciales
Tras el sorprendente descubrimiento, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de M. C. P., donde se secuestraron 93.920 dólares y 15.730 euros en efectivo
Apple iPhone 14 Pro. Créditos: Andrew Kelly/Reuters
El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, bajo la justicia federal. La aeromoza fue imputada por contrabando y tiene prohibida la salida del país mientras avanza la instrucción
Un perito del Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Corte Suprema certificó que las joyas son auténticas —oro de entre 16 y 21 quilates y plata— y confirmó que su cotización supera los 58 millones de pesos
