Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida por intentar llevar relojes, joyas y celulares de alta gama a Miami

La PSA descubrió en su equipaje relojes Rolex, joyas de oro y diez iPhones; en un allanamiento posterior incautaron más de 93 mil dólares y 15 mil euros en su vivienda.

Una azafata de Aerolíneas Argentinas quiso contrabandear relojes de lujo, joyas y celulares de alta gama. Créditos: Martín Zabala
 9:59
Por: 

Una rutina de salida laboral se convirtió en escena judicial. El pasado 4 de mayo, a las 05:10, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó irregularidades en el equipaje despachado por una tripulante de cabina de Aerolíneas Argentinas, identificada como M. C. P., de 64 años

Durante el control en la terminal B de preembarque internacional de Ezeiza, afloraron contenidos de alto valor que superaban largamente lo declarado. El escaneo reveló un cargamento con cuatro relojes Rolex, joyas —incluyendo cadenas con diamantes, anillos de oro, prendedor en forma de águila, brazalete, aros y monedas de oro— valoradas en más de 55 millones de pesos

Además, en el equipaje hallaron diez iPhones de modelos recientes —como iPhone 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 Pro Max y 14 Pro Max—, junto a un Samsung SM-A217M y un Motorola E4 en mal estado

La imagen que mostró el escánerLa imagen que mostró el escáner

Repercusiones judiciales

Tras el sorprendente descubrimiento, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de M. C. P., donde se secuestraron 93.920 dólares y 15.730 euros en efectivo

FILE PHOTO: The Apple iPhone 14 Pro is seen at the Apple Fifth Avenue store in Manhattan, New York City, U.S., September 16, 2022. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo Apple iPhone 14 Pro. Créditos: Andrew Kelly/Reuters

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, bajo la justicia federal. La aeromoza fue imputada por contrabando y tiene prohibida la salida del país mientras avanza la instrucción

Un perito del Sistema Único de Administración de Peritos y Martilleros de la Corte Suprema certificó que las joyas son auténticas —oro de entre 16 y 21 quilates y plata— y confirmó que su cotización supera los 58 millones de pesos

