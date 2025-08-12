Contrabando

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida por intentar llevar relojes, joyas y celulares de alta gama a Miami

La PSA descubrió en su equipaje relojes Rolex, joyas de oro y diez iPhones; en un allanamiento posterior incautaron más de 93 mil dólares y 15 mil euros en su vivienda.