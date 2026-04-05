Un camión que transportaba botellas de aceite de oliva volcó en la provincia de Mendoza y, minutos después del accidente, parte de su carga fue sustraída por personas que se encontraban en el lugar.
Volcó un camión en Mendoza y saquearon la carga: una influencer filmó el robo
El accidente ocurrió en la Ruta 40, en Luján de Cuyo. Decenas de personas se llevaron botellas de aceite de oliva mientras se registraban los hechos en redes sociales.
El episodio quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales, entre ellos el de una influencer que filmó la secuencia mientras participaba del hecho.
Accidente y saqueo
El siniestro ocurrió el viernes por la tarde sobre la Ruta Nacional 40, a la altura de Luján de Cuyo. Según las primeras reconstrucciones, el camión —conducido por un chofer de nacionalidad brasileña— intentó esquivar una maniobra de otro vehículo y terminó colisionando con un transporte estacionado, lo que provocó el vuelco del semirremolque.
Como consecuencia, la mercadería —botellas de aceite de oliva provenientes de Chile y con destino a Brasil— quedó desparramada sobre la calzada y la banquina.
Lejos de tratarse de una escena de asistencia al conductor o de resguardo de la carga, en pocos minutos comenzaron a llegar personas que tomaron los productos. Algunos actuaron de manera individual, mientras que otros cargaron cajas completas en vehículos particulares.
Las imágenes difundidas muestran a decenas de personas llevándose botellas y cajas, en un contexto de escaso control inicial. Incluso se observa cómo algunos participantes organizaban el traslado de la mercadería hacia camionetas estacionadas en las inmediaciones.
El conductor del camión no sufrió heridas de gravedad, según los primeros reportes, y el foco de la situación pasó rápidamente del accidente al comportamiento de quienes se encontraban en el lugar.
Viralización
Uno de los aspectos que amplificó el impacto del caso fue la difusión de videos en redes sociales. En particular, el registro de una influencer —que cuenta con miles de seguidores— mostró en primera persona cómo se llevaba parte de la carga junto a otras personas.
En las imágenes, incluso se la escucha alentando a tomar los productos.
El contenido se viralizó rápidamente y generó repercusiones en redes, donde usuarios cuestionaron tanto el saqueo como la exposición pública del hecho.
Con el correr de los minutos, personal policial llegó al lugar e intentó controlar la situación para despejar la ruta y preservar la carga restante. Sin embargo, se registraron momentos de tensión: algunos de los presentes arrojaron piedras contra los efectivos y vehículos oficiales, lo que dificultó el operativo.
Horas después del episodio, otro dato llamó la atención de las autoridades y de los usuarios en redes: parte de los productos sustraídos comenzaron a aparecer a la venta en plataformas digitales, principalmente en Marketplace.
Las publicaciones ofrecían botellas del mismo aceite a precios variables, lo que evidenció la rápida inserción de la mercadería en circuitos informales de comercialización.