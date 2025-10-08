Demoras hacia La Plata

Un camión perdió un container con pollo en la conexión de la Autopista 25 de Mayo

Un semirremolque perdió su acoplado en la conexión entre la Autopista 25 de Mayo y la ruta hacia La Plata. El container, con 43 toneladas de pollo congelado, cayó sobre la calzada, obstruyendo el paso. No hubo heridos, pero el tránsito quedó seriamente afectado durante horas.