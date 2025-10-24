Doble tragedia en la autovía Rosario–Córdoba: eran hinchas que viajaban a la Copa Argentina

Mirá tambiénUna persona falleció en un accidente en la autopista Rosario - Córdoba
Dos choques en la autovía Rosario–Córdoba dejaron al menos dos muertos y varios heridos entre hinchas que viajaban a Rosario por una semifinal de la Copa Argentina. El primero ocurrió la mañana del jueves en la ruta nacional 9, y el segundo se produjo en la madrugada del viernes en Cañada de Gómez, cuando un auto chocó contra un camión.
El primer siniestro ocurrió en el kilómetro 639 de la ruta nacional 9, entre Manfredi y Laguna Larga, en la provincia de Córdoba. Allí se produjo un choque múltiple que involucró a un Ford Ka con tres simpatizantes de Belgrano que se dirigían a Rosario. Los ocupantes del Ford Ka sufrieron lesiones y fueron derivados a un centro de salud. En el choque también participó una Toyota Hilux cuya persona conductora fue atendida.
En ese mismo choque murió en el lugar el conductor de una Fiat Fiorino blanca, identificado como David Fernández, de 48 años y vecino de Oncativo. Fernández era socio y uno de los fundadores de la filial de Talleres de Oncativo. Policiales, bomberos voluntarios y servicios de emergencia intervinieron en el lugar y el club Talleres expresó su pesar en redes sociales.
Horas después del partido, en el kilómetro 356 de la autovía, en sentido contrario y en jurisdicción de Cañada de Gómez (Santa Fe), un Volkswagen Crossfox que regresaba a Córdoba impactó por detrás contra un camión. En ese choque murió en el acto Matías Pérez, socio de Belgrano, y sus dos acompañantes resultaron con heridas graves y quedaron atrapados dentro del vehículo, por lo que bomberos los rescataron y los trasladaron de urgencia al Hospital San José de Cañada de Gómez.
Actuación de autoridades y reacciones de los clubes
Rafael Rodríguez, de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, informó que las otras dos personas sufrieron lesiones importantes y que la autovía estuvo cortada por varias horas en el sentido hacia Córdoba. Los cortes complicaron el tránsito y obligaron a desvíos mientras se realizaban las tareas de rescate y limpieza de la calzada.
El Club Atlético Belgrano publicó un comunicado en el que lamentó profundamente el fallecimiento de Matías Pérez, confirmó que mantiene contacto con la familia y manifestó su acompañamiento en este momento de dolor. Por su parte, la filial de Talleres de Oncativo recibió muestras de condolencia tras la muerte de su afiliado fundador.
Ambos hechos dejaron una fuerte huella en las hinchadas y abrieron preguntas sobre la seguridad vial en los viajes masivos hacia eventos deportivos, especialmente en rutas que concentran tránsito de argentinos de distintas provincias. La atención médica y las pericias en ambos lugares se desarrollaron en las primeras horas tras los siniestros.
