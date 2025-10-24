#HOY:

Una persona falleció en un accidente en la autopista Rosario - Córdoba

El siniestro fatal ocurrió alrededor de las 8. Dos heridos fueron derivados a un centro asistencial. El tránsito permanece cortado. Se realizan desvíos hacia RP 91

Este viernes se registró un choque fatal en el kilómetro 356 de la autopista Rosario - Córdoba, a la altura de Cañada de Gómez, en el departamento Iriondo. Según fuentes oficiales, el siniestro se desencadenó a raíz de un impacto por alcance entre un Volkswagen CrossFox y un camión.

Lamentablemente, una persona murió en el acto y otras dos tuvieron que ser trasladadas a un nosocomio de la ciudad de Cañada de Gómez.

En primera instancia, personal de Bomberos Voluntarios se hicieron presentes en el lugar donde realizaron las tareas de rescate. Aparentemente, el automóvil en el que transitaban tres personas impactó sobre la trasera del camión. El tránsito se encuentra cortado en la mano que va hacia Córdoba. Al momento del impacto, las condiciones de visibilidad eran escasas.

APSV

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) anunció sobre un corte de tránsito en la autopista Rosario-Córdoba. El desvío corresponde al operativo de emergencia por un choque fatal a la altura de Cañada de Gómez, donde una de las manos quedó cerrada.

El mensaje de la APSV.El mensaje de la APSV.

