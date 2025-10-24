Choque de trenes en la Línea Urquiza: al menos 10 heridos en San Miguel

En la noche del jueves 23 de octubre, dos trenes de la Línea Urquiza colisionaron en la estación General Lemos, situada en el partido de San Miguel, al noroeste del conurbano bonaerense.
Dos formaciones de la Línea Urquiza colisionaron en la estación General Lemos, ubicada en San Miguel. El accidente dejó al menos diez personas heridas y generó interrupciones en el servicio ferroviario.
En la noche del jueves 23 de octubre, dos trenes de la Línea Urquiza colisionaron en la estación General Lemos, situada en el partido de San Miguel, al noroeste del conurbano bonaerense.
El incidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando el tren número 11, en dirección a la estación Federico Lacroze, sufrió un descarrilamiento durante un cambio de vías. Este fallo provocó un impacto lateral con el tren número 5, que se encontraba en la estación en ese momento.
El choque causó daños materiales significativos en ambos trenes, incluyendo la destrucción de asientos y la interrupción del suministro eléctrico, lo que generó momentos de incertidumbre entre los pasajeros. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.
Tras el accidente, el personal de Metrovías, junto con Bomberos Voluntarios, la Policía Federal y equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), acudieron rápidamente al lugar para asistir a los heridos y evacuar a los pasajeros afectados.
En total, al menos diez personas fueron trasladadas al Hospital Larcade de San Miguel, con edades comprendidas entre los 20 y 50 años. Las lesiones reportadas incluían politraumatismos en piernas, brazos y cuello. Todos los heridos fueron dados de alta esa misma noche.
Metrovías activó de inmediato los protocolos de seguridad y brindó asistencia a los pasajeros afectados.
El servicio de la Línea Urquiza permaneció reducido entre las estaciones Campo de Mayo y Federico Lacroze mientras el personal técnico trabajaba en la reparación de los daños y la restitución del servicio completo.
Este accidente pone de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las infraestructuras ferroviarias y de los protocolos de seguridad para prevenir futuros incidentes en el sistema de transporte público.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.