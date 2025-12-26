Entre Ríos: murió ahogado un joven deportista durante los festejos de Navidad

Concordia vive horas de conmoción tras la muerte de Markos Santino Gómez Altamirano, un joven de 17 años que se ahogó en el arroyo Yuquerí durante los festejos de Navidad. El hecho ocurrió el mediodía del 25 de diciembre en la zona del camping Cascadita Dri.
El adolescente se encontraba disfrutando de la jornada con sus hermanos cuando se metió al agua y no logró salir. Testigos aseguraron que estuvo sumergido entre diez y quince minutos antes de ser rescatado sin signos vitales.
Markos Gómez Altamirano tenía 17 años y practicaba taekwondo y fútbol.
No pudieron reanimarlo
Markos fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero confirmaron su fallecimiento poco después. La fiscal Natalia Conti dispuso entrevistas a testigos y la autopsia del cuerpo, que fue derivado a la morgue judicial.
Personal policial trabajó en el lugar mientras familiares, amigos y testigos aún no salían de la conmoción por lo ocurrido en pleno 25 de diciembre.
El Club Unión Concordia lo despidió con un emotivo mensaje en redes.
Reconocido hace apenas una semana
La muerte de Markos generó un fuerte impacto en la comunidad deportiva local. Días antes había recibido el Premio al Mérito en la ceremonia de los San Antonio de Padua por su desempeño en taekwondo y fútbol juvenil.
Entrenaba en el Club Unión Concordia Entre Ríos, que expresó su dolor en redes sociales. “Qué triste noticia. Nos sumamos al dolor inmenso que causa tu partida a tan corta edad”, publicaron.
Un adiós lleno de mensajes
“Era como un hermano de mi hijo. Mi hijo está destruido. Fuerza a la familia”, escribió una allegada. Otro mensaje rezaba: “Dios lo tenga en su gloria a tu bendito hijo”.
La partida de Markos deja un vacío profundo en su comunidad, que lo recordará como un joven comprometido con el deporte y querido por sus compañeros.