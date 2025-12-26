Tragedia en Concordia

Entre Ríos: murió ahogado un joven deportista durante los festejos de Navidad

Markos Santino Gómez Altamirano tenía 17 años y se ahogó en un arroyo de Entre Ríos. Era una promesa del taekwondo y el fútbol y había sido premiado hace una semana por su desempeño deportivo.