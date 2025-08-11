Por abuso sexual simple

Condenan a un jefe policial y requieren un plan de abordaje de violencia de género dentro de la fuerza

El tribunal le impuso 6 años de prisión, pero rechazó el pedido de prisión preventiva, por lo que seguirá libre hasta que el fallo quede firme. El acusado se desempeñaba como Jefe de Zona en el departamento San Justo.