Una mujer de 45 años hizo una tarea de inteligencia este lunes por la mañana en la ciudad de Santo Tomé para desenmascarar a un hombre que se dedicaba a robarle contenedores de escombros de su propiedad.
Detuvieron a un hombre acusado de robar contenedores
La maniobra fue descubierta este lunes por la propietaria de los armatostes de hierro, que hizo de “detective” para dar con el responsable de las sustracciones.
La damnificada se sorprendió al pasar por inmediaciones del cruce de calles Sarmiento y Centenario, donde halló uno de esos armatostes de hierro con residuos.
En el pesado cajón metálico -que reconoció como uno de los suyos- tenía escrito con pintura y de manera informal un número de teléfono.
Ella llamó al celular indicado y poco después apareció en la escena un hombre de 65 años a bordo de un camión “porta volquetes” que dijo ser el dueño de ese contenedor anaranjado.
Maniobra
La mujer, sin hacer demasiado revuelo, siguió al camionero cuando se retiró hasta un depósito de calle Necochea al 4200.
En ese predio, la damnificada pudo observar un montículo de escombros y tres contenedores más que serían de su propiedad.
Fue así que llamó a la Central de Emergencias 911.
Una patrulla del Comando Radioeléctrico santotomesino llegó poco después al lugar y, tras comprobar la verosimilitud de la denuncia, trasladó en calidad de aprehendido al acusado hasta dependencias de la Comisaría 12a, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación.